Nie. To był list, w którym ten niekwestionowany we własnej opinii autorytet mówi nam, jak mamy żyć. Streszczając – powinniśmy, zdaniem Lisa, przytulić do serca elektorat PiS, zabić kaczyzm ciepłem i życzliwością. Ponad sto pracownic i pracowników „Gazety Wyborczej” wyraziło swój sprzeciw wobec publikacji artykułu osoby, co do której są poważne wątpliwości z zakresu etyki pracy i redakcja zdecydowała się nie zamieszczać tekstu Lisa na swoich łamach. Choć orędownikiem publikacji był, jak piszą Wirtualnemedia.pl, sam Adam Michnik.

Reklama

Życzliwość a mroźna atmosfera i poczucie wyższości

Redakcja Wirtualnemedia.pl dotarła do treści listu. „Trzeba zabrać Kaczyńskiemu tlen szacunkiem i życzliwością wobec jego elektoratu” – napisał Tomasz Lis. I jeszcze: „Wola pojednania musi być nastawieniem, intencją i polityczną oraz emocjonalną dyspozycją”. Oraz: „Trzeba ten elektorat uwolnić od Kaczyńskiego, od jego psychoz i obsesji. Ludziom trzeba zafundować, a przynajmniej zaproponować, swoisty detoks”.

Reklama

Cóż, nic, tylko się wzruszać. Jednak „życzliwość” w ustach (czy też w piórze) osoby, co do której byli podwładni wysuwają takie zastrzeżenia, jak „potrafił wprowadzać mroźną atmosferę”, „dało się wyczuć jego poczucie wyższości”, a niektórzy mówią wprost o chamstwie (podaję za Wirtualnemedia.pl) brzmi nieco karykaturalnie.

Życzliwość zamiast transferów społecznych

Karykaturalna jest też sama propozycja, aby próbować przekonać elektorat PiS życzliwością, kiedy skądinąd wiemy, że Kaczyński przekonywał go głównie transferami socjalnymi w rodzaju 500+. Dzięki życzliwości Lisa nikt raczej nie pojedzie na wakacje po raz pierwszy w życiu, a dzięki 500+ – i owszem. Jeśli więc już podkopywać pozycję PiS, to w mojej opinii lepiej robić to porządną polityką społeczną i wyciąganiem ludzi z biedy niż deszczem papierowych serduszek, czy co tam ma na myśli Tomasz Lis, kiedy mówi słowo „życzliwość” (w sumie to nie wiem i nie chcę wiedzieć).

Lis odniósł się do negatywnej decyzji „Gazety Wyborczej”, odpowiadając na pytanie portalu Wirtualnemedia.pl. W jego odpowiedzi możemy przeczytać, że media mają prawo nie publikować treści, których publikować nie chcą. Cóż więcej można rzec, święta prawda.