Wracają niedziele handlowe – pod tym hasłem upływał cały czerwiec. Realne stały się zmiany w ustawie o zakazie handlu, bo Sejm podjął nad nimi pracę. Na razie nie nad całkowitym przywróceniem wszystkich niedziel, ale zwiększeniem liczy niedziel handlowych w roku z siedmiu do trzydziestu. W lipcu Sejm do sprawy nie wrócił, ale zapewne na jednym z najbliższych posiedzeń losy zmian w ustawie o zakazie handlu się rozstrzygną

Gdyby te przepisy już obowiązywały, dziś byłaby niedziela handlowa, jako że to trzecia niedziele w miesiącu – lipcu, a w co trzecie i co czwarte zakaz handlu, poza wyjątkami ma nie obowiązywać.

Niemal na 100 procent najbliższa niedziela, która będzie zwolniona z rygorów zakazu handlu to ostatnia niedziela – jednak nie lipca, ale sierpnia, dokładnie 25.08.2024.

Być może jednak już za rok będzie także przedostatnia i ostatnia niedziela lipca to będzie niedziela handlowa - jeśli przyjęta będzie opcja, że niehandlowe (obowiązuje bowiem w te dni zakaz handlu) są pierwsza i druga niedziela każdego miesiąca.

Niedziele handlowe, niedziele z zakazem handlu 2024: jakie zmiany

Niestety, na nowe przepisy, którymi już na serio zajmuje się Sejm przyjdzie jeszcze poczekać, Dziś obowiązuje ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2023 r. poz. 158 i 2626), zgodnie z którą w niedzielę 21 lipca 2024 roku handel jest zabroniony – nie jest to niedziela handlowa bo nie ma jej na liście niedziel, w które handel jest dozwolony.

Nie oznacza to oczywiście, że zakupów nie zrobimy w ogóle – przepisy pozwalają na handel w sklepach, w których nie są zatrudniani pracownicy. W związku z tym bez trudu znajdziemy mały sklep osiedlowy czy nawet sieciowy – Żabka, Carrefour Express itd., które są dziś, 21.07.2024 r. czynne.

Jak to możliwe, że nawet sklepy dyskontowe? Sieci dyskontowe często zawierają umowy franczyzowe z kupcami – udostępniają im markę oraz know-how, a kupcy prowadzą biznes sami lub ze wsparciem członków rodziny. W takim przypadku nie obowiązuje ich zakaz handlu w niedziele i mogą mieć otwarte sklepy kiedy tyko zechcą.

Mało tego, jeśli chcą handlować w każdą niedzielę w placówce o średnim formacie, mogą prowadzić biznes jako wspólnicy spółki cywilnej; jeśli jest ich np. trzech i do tego otrzymają wsparcie członków rodziny, to zgodnie z przepisami mogą dziś zapraszać klientów do sklepu o nawet sporym formacie.

Ponadto jak zwykle czynne są sklepy na stacjach benzynowych. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje też m.in. cukierni, kwiaciarni i oczywiście punktów gastronomicznych. Zamówienia mogą ponadto realizować sklepy internetowe, a są takie, które zakupy spożywcze dostarczą nawet tego samego dnia czyli można w praktyce zrobić w nich zakupy także dziś, w niedzielę 23 czerwca 2024 roku.

Inne specyficzne miejsce niedzielnych zakupów - stacje benzynowe. Współczesne stacje benzynowe to mini centra handlowe, w których można skorzystać z różnych usług i zrobić zakupy – nie tylko przy okazji tankowania samochodu, ale specjalnie przyjeżdżając po nie. Tak postępuje wiele osób właśnie w weekendy gdy nagle pojawić się mają niespodziewani goście lub sami wybierają się z wizytą, np. na grilla do znajomych mających pod miastem domek.

Niestety, w najbliższym czasie te funkcje zostaną znacznie ograniczone, bo coraz bardziej realny staje się zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach na stacjach benzynowych. A grill z samą coca colą czy nawet napojami energetyzującymi to nie to samo. Eksperci przewidują więc upadek sklepów na stacjach, a w to miejsce rozkwitną przydrożne małe sklepy, zwłaszcza na wsiach, które poza kiełbasą oferują piwo i wszelkie inne trunki.

sprawa zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach na stacjach benzynowych zresztą ewoluuje i według najnowszej koncepcji zakaz nie będzie absolutny, ale obejmie tylko godziny nocne - od 22.00 do 6.00 - co już jest zasadniczą różnicą, bo jednak weekendowe grille w ten sposób będą uratowane.

Handel w niedzielę 21.07.2024 roku: czy warto wybrać się do galerii lub centrum handlowego

Do galerii handlowej czy centrum, które są obecne w wielu mniejszych polskich miastach, można dziś 21.07.2024 r.r. oczywiście się wybrać i nie będzie to wyprawa na próżno. W związku z działaniem ustawy o zakazie handlu, która kilka lat temu zaskoczyła zwłaszcza inwestorów, którzy zaangażowali się w galerie i centra handlowe, sukcesywnie zmieniają one swój modeli biznesowy – kolejne sklepy zastępują punkty usługowe, które zakazem handlu nie są objęte.

Choć więc nie zrobimy tam dziś zakupów w dużym sklepie – spożywczych w Carrefour czy ekskluzywnych w modnych butikach, to z pewnością miło spędzimy czas na zajęciach sportowych czy w salonach gier – dzieci, by potem na koniec zjeść obiad czy kolację w jednej z rozlicznych restauracji, barów czy pubów.

Galerie i centra handlowe wykorzystują też wszelkie możliwe okazje, w tym te przypadające w niedziele z zakazem handlu, by przyciągnąć do siebie klientów. Dziś więc niemal w ciemno można tam się udać – Dzień Ojca to okazja do wielu atrakcji, które czekają tam na klientów.

Zakaz handlu w niedzielę 2024: ile niedziel handlowych w tym roku, w jakich terminach [wykaz]

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Na próżno więc na tej liście szukać dzisiejszej niedzieli, 21.07.2024 roku.

Aktualnie, choć to już prawie koniec siódmego miesiąca 2024 roku handel był dozwolony tylko cztery razy – 28 stycznia, 24 marca, 30 kwietnia i 30 czerwca Według obecnie obowiązującego prawa niedziel handlowych w 2024 roku zostały jeszcze trzy, z czego jedna w obecnym kwartale na zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego, natomiast aż dwie niedziele handlowe będą w grudniu, przed Bożym Narodzeniem.

Zakaz handlu w niedzielę 2024: kiedy powrót niedziel handlowych

Odpowiedz jest prosta: gdy Sejm uchwali ustawę i zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wtedy od kolejnego miesiąca zakaz obejmował będzie tylko pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W pozostałe handel będzie dozwolony na dowolnych zasadach.

Ponadto więcej niedziel handlowych będzie tradycyjnie w miesiące świąteczne: marzec lub kwiecień (Wielkanoc) i grudzień (Boże Narodzenie).

Pracownicy Lidla, Biedronki, Stokrotki, Auchan, Kaufland, Aldi, Dino – czy innych sieci, którzy teraz korzystają z prawie wszystkich wolnych niedziel w związku z obowiązywaniem przepisów o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie, zyskają ochronę – za pracę w niedziele dostaną podwójne wynagrodzenie oraz inny dzień wolny, a poza wszystkim gwarancję co najmniej dwóch niedziel w miesiącu bez pracy.

Takie są zapisy w krótkiej i treściowej ustawie nowelizacyjnej, która z komisji sejmowych trafić ma lada moment do pierwszego czytania na forum całego Sejmu.