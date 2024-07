Coraz głośniej mówi się o konieczności wprowadzenia zmian w sztandarowym programie poprzedniego rządu, czyli w świadczeniu 800 Plus. Padają między innymi głosy, by jego wypłacanie uzależnić od dochodów, albo też wprowadzić takie mechanizmy, które sprawiłyby, że pieniądze te trafiałyby tylko do osób potrzebujących.

Zmiany w 800 plus. Zajmą się nimi posłowie

Przewidując, że temat zmian w programie Rodzina 800 plus znajdzie się niedługo w kręgu zainteresowania polskich posłów, własną propozycję postanowił przedstawić Klub Jagielloński. Jego członkowie chcieliby, aby w zapisach programu znalazł się element „mechanizmu solidarnościowego”.

„Badania pokazują, że coraz więcej Polaków chce zmian w tym świadczeniu. Wiele osób ma wątpliwości co do powszechności programu i jego dostępności dla najbogatszych. Sugerujemy, aby przy składaniu wniosku o świadczenie 800+ można było określić część kwoty, która będzie przekazywana potrzebującym na zasadach podobnych do tych, co 1,5% podatku PIT” – postuluje Klub Jagielloński.

W ocenie pomysłodawców, pozyskane w ten sposób pieniądze trafiać by miały do organizacji pożytku publicznego, które najlepiej wiedziałyby, komu i na jaki cel je przekazać. Ale to jeszcze nie koniec postulowanych zmian.

Nie tylko 800 plus. Zmian chcą też w podatku CIT

Klub Jagielloński chciałby, aby mechanizm odliczania 1,5 proc. podatku na cele dobroczynne dotyczył również przedsiębiorców i mógł być wprowadzony do podatku CIT. W tym przypadku byłaby jednak ciekawa zmiana, bowiem przekazanie przez przedsiębiorcę 1,5 proc. podatku odbywać miałoby się bez wskazywania celu szczegółowego.

„Dzięki temu środki z podatku firm wspierałyby instytucjonalny rozwój sektora obywatelskiego, a nie konkretne cele charytatywne” – twierdzą w Klubie Jagiellońskim.

Słyszą również z kręgów rządowych, iż władza chciałaby zabrać się za zamiany w tzw. podatku Belki, Klub Jagielloński również tam postulowałby wprowadzenie pewnej reformy, wspierającej organizacje pożytku publicznego.

„W związku z zapowiedziami wprowadzenia kwoty wolnej od podatku Belki, proponujemy, aby była ona dostępna tylko dla osób, które rozliczają odsetki do wysokości kwoty wolnej. W przypadku osób o wyższych zyskach kapitałowych, postulujemy, aby podatek od dochodów do wysokości kwoty wolnej mógł być przekierowany na budowę kapitału żelaznego przez organizacje pożytku publicznego” – postulują pomysłodawcy wprowadzenia zmian.

Klub Jagielloński swoje trzy postulaty zawarł w formie petycji do posłów i senatorów pod nazwą „Podzielny 800+, pomnóżmy dobro” i rozpoczął zbieranie pod nimi podpisów. Jeśli uda im się zebrać 500 głosów poparcia, dokument skierowany zostanie do Sejmu i Senatu, a wówczas będą musieli zająć się nimi parlamentarzyści zasiadający w komisjach do spraw petycji. W poniedziałek rano pod listą, która dostępna jest na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego, podpisały się 174 osoby.