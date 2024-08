W czerwcu 2024 roku, jak podaje wiceprezes Wolnych Konopi Jakub Gajewski, stowarzyszenie spotkało się z aktualnym sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia Wojciechem Koniecznym, aby omówić przygotowaną wspólnie z politykami Lewicy ustawę mającą na celu depenalizację posiadania marihuany na własny użytek: do 25 gramów i do 4 roślin.

Legalna marihuana w Polsce zależy od wyników wyborów prezydenckich

Najważniejsze już się wydarzyło – dział Ministerstwa Zdrowia ds. uzależnień jest gotowy poprzeć dwa najważniejsze zapisy ustawy, czyli właśnie te o depenalizacji posiadania do 25 gramów i do 4 krzaków konopi indyjskich. W lipcu deklarację poparcia projektu złożył też przed stowarzyszeniem wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Ustawa trafiła także do analizy departamentu prawnego w Komendzie Głównej Policji. Ponadto aktywiści czekają także na opinię z Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie, jak podaje wiceprezes Wolnych Konopi, „młyny mielą długo”.

Jak jednak przyznaje Gajewski, głosowanie nad tą ustawą aktualnie nie ma sensu, gdyż zostanie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ocenia, że szansa na jej przyjęcie pojawi się w drugiej połowie kadencji obecnego rządu, pod warunkiem, że w 2025 roku Polacy i Polki wybiorą prezydenta niezwiązanego z partią Prawo i Sprawiedliwość. W domyśle chodzi o kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, z którym przedstawiciele Wolnych Konopi także zamierzają się spotkać w celu omówienia projektu ustawy depenalizującej posiadanie marihuany.