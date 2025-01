Armia wezwie 230 tysięcy Polaków. Kto jest na tej liście i o co tutaj chodzi. Czy trzeba się bać?

Czy blady strach padnie na młodych ludzi, do których trafi to wezwanie? Tocząca się od trzech lat wojna na Ukrainie sprawia, że rutynowe stawienie się przed wojskową komisją kwalifikacyjną, zyskuje inny wymiar. Jak co roku armia sprawdzi, kto nadaje się na żołnierza. Musi mieć w rezerwie tych, których weźmie w kamasze.