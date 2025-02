Mieszkania gminne na parterze dla seniorów

W ostatnim czasie coraz częściej w przestrzeni publicznej poruszany jest problem tzw. więźniów czwartego piętra, czyli osób starszych, które ze względu na swój wiek czy stan zdrowia, miesiącami, a nawet latami nie wychodzą ze swoich mieszkań. Jak poinformował Portal Samorządowy, minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła nowy pomysł, który ma być odpowiedzią na te problemy. Seniorzy mieszkający w blokach mieliby oddawać swoje mieszkania w zarządzanie gminie w zamian za wynajęcie z zasobów gminy lokalu na parterze. Zastosowanie takiego rozwiązania nie wpływałoby na prawo własności – seniorzy nie traciliby go, a jedynie na jakiś czas rezygnowaliby z korzystania ze swojego mieszkania i przenosiliby się do bardziej dostępnego dla nich lokalu na parterze, co pozwoliłoby im zachować samodzielność i uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Mieszkanie stanowiące ich własność byłoby na ten czas oddawane do dyspozycji gminie. Jeśli podjęliby decyzję o powrocie do lokalu stanowiącego ich własność, mogliby to zrobić w każdej chwili. Również w przypadku śmierci seniora mieszkanie będące jego własnością wróciłoby do masy spadkowej. W celu realizacji tego planu samorządy miałyby wykorzystywać zasoby gminne i komunalne oraz mieszkania wybudowane w ramach budownictwa społecznego. Koncepcja pomysłu stworzonego przez ministra ds. polityki senioralnej została przedstawiona ministrowi rozwoju i technologii, trwają również prace nad dopracowaniem jego szczegółów.

Nowe rozwiązania polityki senioralnej

Przypomnijmy, że Marzena Okła-Drewnowicz jest pierwszą osobą sprawującą funkcję ministra ds. polityki senioralnej. Wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów z zakresu:

1) przeprowadzania analiz i oceny skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie polityki senioralnej;

2) koordynacji działań organów administracji rządowej w zakresie monitorowania sytuacji osób starszych;

3) inicjowania, wspierania i promowania rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;

4) opracowywania propozycji kierunków rozwoju polityki senioralnej;

5) opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie polityki senioralnej;

6) wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Ministrów albo Prezesa Rady Ministrów.

Obejmując funkcję zadeklarowała, że wizytówką jej pracy będzie bon senioralny i system opieki nad osobami starszymi. Prace nad wprowadzeniem tego pierwszego rozwiązania trwają. Konsultacje projektu zakończyły się przed Bożym Narodzeniem 2024. Zgodnie z założeniami usługi świadczone w ramach bonu senioralnego mają być przyznawane w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego: zaspokojenia codziennych potrzeb, pomocy w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej i zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Program będzie skierowany do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin, a maksymalna wartość bonu wyniesie 2150 zł (połowę minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 r.). Warunkiem otrzymania bonu będzie aktywność zawodowa osoby zobowiązanej do alimentacji (najczęściej dziecka seniora). Program miałby wejść w życie w drugiej połowie 2025 r. Jego pierwszym, wcześniejszym etapem będzie jednak przygotowanie i przeszkolenie kadry opiekunów.