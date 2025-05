Wysyp grzybów w maju 2025 – czy są grzyby?

Wyjątkowo ciepła wiosna rozbudziła nadzieje na szybki wysyp grzybów. Wysokie temperatury sugerowały, że sezon w lasach może zacząć się wcześniej niż zwykle. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana – sama temperatura to za mało, by grzybnia mogła się rozwijać.

Od miesięcy w Polsce utrzymuje się susza. Wilgotność ściółki w wielu regionach spadła poniżej 10%, a na dużych obszarach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W takich warunkach grzyby mają niewielkie szanse na rozwój, nawet mimo lokalnych opadów deszczu.

Grzyby potrzebują nie tylko ciepła, ale i odpowiedniej wilgoci. Idealne byłyby długie, spokojne deszcze przez kilka dni z rzędu. Niestety, w kwietniu i na początku maja 2025 roku opady były niewystarczające, a dodatkowo noce i poranki były bardzo zimne, z przymrozkami przy gruncie, co skutecznie wstrzymywało wzrost grzybni .

W drugiej połowie maja 2025 roku prognozy wskazują na poprawę warunków pogodowych sprzyjających grzybobraniu. Oczekiwane są cieplejsze dni z temperaturami sięgającymi 20–22°C oraz zwiększoną liczbą godzin słonecznych. Przelotne opady deszczu, przewidywane głównie na zachodzie i południowym zachodzie Polski, mogą poprawić wilgotność gleby, co jest korzystne dla wzrostu grzybów.

Gdzie na grzyby? Gdzie są grzyby w maju 2025?

Mimo niesprzyjających warunków, w niektórych regionach Polski, zwłaszcza na południu, w dolinach i miejscach wilgotnych, pojawiły się pierwsze grzyby. Grzybiarze informowali o pojedynczych okazach borowików, podgrzybków, maślaków i koźlarzy. Poniżej regiony z doniesieniami o grzybach w maju:

Województwo wielkopolskie i śląskie - grzybiarze informują o pierwszych zbiorach, zwłaszcza po opadach deszczu.

- grzybiarze informują o pierwszych zbiorach, zwłaszcza po opadach deszczu. Mazowsze - grzybiarze informują o pojedynczych okazach, głównie pieczarek.

W maju grzyby najczęściej można znaleźć:

w lasach liściastych i mieszanych – szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole;

– szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole; na obrzeżach lasów – w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych;

– w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych; na polanach, łąkach – dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie;

– dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie; w pobliżu cieków wodnych – wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna;

– wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna; w szkółkach leśnych – zwłaszcza w przypadku smardzów, które lubią gleby bogate w resztki organiczne.

Grzyby śląskie - polecane lokalizacje na grzyby w woj. śląskim

Jeśli planujesz grzybobranie w województwie śląskim, oto kilka rekomendowanych miejsc, gdzie możesz znaleźć obfite zbiory:

Lasy między Tychami a Pszczyną – znane z różnorodnych gatunków grzybów.

– znane z różnorodnych gatunków grzybów. Lasy Rudzkie – często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu.

– często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu. Lasy w okolicach Rybnika (Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

(Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach. Lasy Panewnickie (Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady.

(Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady. Lasy w okolicach Koszęcina – obszary z dużym potencjałem grzybowym.

– obszary z dużym potencjałem grzybowym. Beskid Śląski i Żywiecki (Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów.

(Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów. Lasy Skrzyszowskie (powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy.

(powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy. Lasy złotopotockie pod Olsztynem (Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową.

(Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową. Lasy w rejonie Kalet, Miasteczka Śląskiego i Brynka – miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

Grzyby majowe - jakie grzyby rosną w maju?

Jeśli szczęście dopisze, można natknąć się na pojedyncze sztuki takich grzybów jak:

borowiki,

smardze,

podgrzybki brunatne,

maślaki,

koźlarze babki,

pieczarki łąkowe,

a także na wiosenne gatunki, np. czarki austriackie, żagiew łuskowata.

Do najcenniejszych w tym okresie należą smardze – delikatne grzyby o orzechowym aromacie. Należy jednak pamiętać, że są one objęte częściową ochroną i można je zbierać tylko w wyznaczonych miejscach, np. w ogrodach lub szkółkach leśnych.

Raport grzybny – grzyby pyszne, ale niebezpieczne

Pamiętaj, że grzybobranie wymaga wiedzy i ostrożności. W Polsce rośnie około 3300 gatunków grzybów, z czego tylko 1300 uznaje się za jadalne. Co więcej, zaledwie 44 gatunki zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad 200 gatunków grzybów jest trujących, a część z nich – śmiertelnie. Co ważne, obróbka termiczna nie usuwa toksyn. Nawet niewielki kawałek trującego grzyba może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.