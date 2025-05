Maj 2025 – kiedy są grzyby?

Wyjątkowo ciepła wiosna rozbudziła nadzieje na szybki wysyp grzybów. Wysokie temperatury sugerowały, że sezon w lasach może zacząć się wcześniej niż zwykle. Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana – sama temperatura to za mało, by grzybnia mogła się rozwijać.

Od miesięcy w Polsce utrzymuje się susza. Wilgotność ściółki w wielu regionach spadła poniżej 10%, a na dużych obszarach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W takich warunkach grzyby mają niewielkie szanse na rozwój, nawet mimo lokalnych opadów deszczu.

Grzyby nie lubią suszy ani zimna. Czy są już grzyby?

Grzyby potrzebują nie tylko ciepła, ale i odpowiedniej wilgoci. Idealne byłyby długie, spokojne deszcze przez kilka dni z rzędu. Tymczasem pogoda w czasie majówki przyniesie kolejne utrudnienia – noce i poranki będą bardzo zimne, z przymrozkami przy gruncie. A niskie temperatury skutecznie wstrzymują wzrost grzybni.

Grzyby majowe - jakie grzyby rosną w maju?

Jeśli szczęście dopisze, można natknąć się na pojedyncze sztuki takich grzybów jak:

borowiki,

podgrzybki brunatne,

maślaki,

koźlarze babki,

a także na wiosenne gatunki, np. czarki austriackie, pieczarki łąkowe czy żagiew łuskowatą.

Do najcenniejszych w tym okresie należą smardze – delikatne grzyby o orzechowym aromacie. Należy jednak pamiętać, że są one objęte częściową ochroną i można je zbierać tylko w wyznaczonych miejscach, np. w ogrodach lub szkółkach leśnych.

Gdzie są grzyby w maju? Gdzie szukać?

W maju grzyby najczęściej można znaleźć:

w lasach liściastych i mieszanych – szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole;

– szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole; na obrzeżach lasów – w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych;

– w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych; na polanach, łąkach – dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie;

– dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie; w pobliżu cieków wodnych – wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna;

– wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna; w szkółkach leśnych – zwłaszcza w przypadku smardzów, które lubią gleby bogate w resztki organiczne.

Raport grzybny – grzyby pyszne, ale niebezpieczne

Pamiętaj, że grzybobranie wymaga wiedzy i ostrożności. W Polsce rośnie około 3300 gatunków grzybów, z czego tylko 1300 uznaje się za jadalne. Co więcej, zaledwie 44 gatunki zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad 200 gatunków grzybów jest trujących, a część z nich – śmiertelnie. Co ważne, obróbka termiczna nie usuwa toksyn. Nawet niewielki kawałek trującego grzyba może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Majowe grzybobranie pod znakiem zapytania

Maj 2025 może okazać się zaskakujący dla miłośników grzybów – i to w różnych aspektach. Warto śledzić prognozy pogody i zachować ostrożność zarówno w lasach, jak i podczas zbierania owoców leśnego runa.