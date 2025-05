Zakończenie roku szkolnego 2024/2025 jest już blisko

Rozpoczęła się długo wyczekiwana przez uczniów i pracowników majówka. Jednak to również może oznaczać, pojawianie się obaw dotyczących zakończenia roku szkolnego 2024/2025. Bo choć mamy dopiero początek maja i przed nami nadal aż 2 miesiące zajęć dydaktycznych, to jednak w praktyce pozostało naprawdę niewiele czasu na zdobycie czy poprawę ocen. Dlaczego? Bo po majówce rozpoczną się matury, co w większości przypadków oznacza dla uczniów szkół ponadpodstawowych kolejne dni wolne od lekcje. W przypadku szkół podstawowych krótko po maturach odbędzie się z kolei egzamin E8, czyli egzamin ósmoklasisty, który również będzie oznaczał dni wolne od zajęć. W dalszej kolejności przed nami również Boże Ciało i związany z nim długi weekend. Nie da się również ukryć, że maj i czerwiec to miesiące, w których odbywa się wiele wycieczek i zajęć edukacyjnych poza murami szkoły i tak naprawdę czasu na pracę nad ocenami po prostu jest niewiele. Niewiele, czyli dokładnie ile?

Do kiedy trzeba wystawić oceny na koniec roku szkolnego 2024/2025?

Informacji o tym, jak dokładnie będzie wyglądało wystawianie ocen w danej placówce należy poszukiwać w przedstawionym przez nią harmonogramie roku szkolnego przygotowanym na podstawie statutu szkoły. Nie wynikają one bowiem z powszechnie obowiązujących przepisów. W art. 44g ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawodawca wskazał jedynie, że przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. W praktyce schemat działań wygląda zazwyczaj tak:

- poinformowanie uczniów i ich rodziców o ewentualnych ocenach niedostatecznych (tzw. zagrożeniach),

- podanie propozycji ocen końcowych,

- wystawienie ocen końcowych.

Dla większości uczniów kluczowa będzie połowa maja

Rok szkolny 2024/2025 zakończy się dla uczniów 27 czerwca. Jak bowiem wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, co do zasady w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jednak jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się z kolei w środę poprzedzającą ten dzień. To ta regulacja sprawiła, że w 2025 roku uczniowie będą musieli dłużej czekać na wakacje. Jak przełoży się to na termin wystawienia ocen? Rada klasyfikacyjna odbywa się zazwyczaj na ok. dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego, co oznacza termin ok. 13 czerwca 2025 r. Przed tym terminem muszą więc zostać wystawione oceny końcowe. Oceny proponowane wystawia się zazwyczaj ok. miesiąc wcześniej, by dać uczniom możliwość ewentualnej poprawy lub uzupełnienia brakujących ocena. Powinni więc poznać je już mniej więcej w połowie maja. Jeszcze wcześniej, czyli właściwie od razu po majówce, powinny natomiast być podane informacje o zagrożeniach.