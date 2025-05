„Poradnik Bezpieczeństwa” trafi do skrzynek pocztowych wszystkich obywateli – zapowiada Wiceszef MON

Wiceszef MON – Cezary Tomczyk, zapowiedział, że do Polaków trafi „Poradnik Bezpieczeństwa”, wzorowany na rozwiązaniach ze Szwecji i Finlandii – zawierający informacje o postępowaniu w różnych sytuacjach zagrożenia, nie tylko militarnych, ale też np. powodzi. Podkreślił, że społeczeństwu brakuje wiedzy, jak reagować w sytuacjach alarmowych. Poradnik będzie dostępny w formie papierowej (rozesłany do skrzynek pocztowych) i elektronicznej, a jego wprowadzeniu będzie towarzyszyć kampania medialna. Dokument został opracowany wspólnie MSWiA, MIN i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Poradnik jest już gotowy i wkrótce ma trafić do konsultacji1. Ma to być znacznie rozszerzona i zaktualizowana wersja wcześniej wydanego poradnika „Bądź gotowy”.

„Bądź gotowy” - na wypadek wybuchu wojny? Poradnik do pobrania ze strony rządowej

Na rządowej stronie internetowej można pobrać poradnik „Bądź gotowy”, przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Publikacja powstała w odpowiedzi na wybuch wojny na Ukrainie i ma na celu pomóc obywatelom przygotować się do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych – zarówno w zakresie unikania zagrożeń jak i właściwego postępowania w ich trakcie.

Poradnik składa się z dwóch części:

pierwsza zawiera niezbędne informacje dotyczące przygotowania się na zagrożenia,

druga – praktyczne wskazówki działania w czasie kryzysu.

Znajdują się tam odpowiedzi m.in. na pytania:

co robić, gdy słyszysz strzały?

jak się zachować w czasie wybuchu?

co zrobić w przypadku ataku chemicznego lub jądrowego?

jak przygotować się na brak prądu?

co robić w przypadku obecności obcych żołnierzy lub czasowego zajęcia terenu?

jak postępować w sytuacji zakładniczej?

jak udzielić pierwszej pomocy?

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem: LINK.

W poradniku znajdują się również informacje o tym, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Kwestia ta została uznana przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa za jedną z kluczowych i doczekała się osobnej infografiki.

Tak jak Szef MON - miej zawsze spakowany plecak ewakuacyjny

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą - zdaniem Szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza – powinien mieć każdy obywatel w swoim domu, jest plecak ewakuacyjny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – „w czasie wojny i kryzysu życie staje się nieprzewidywalne, a codzienność pełna jest zagrożeń i niepewności. W takich chwilach kluczowe jest zachowanie zimnej krwi, przygotowanie do ewakuacji i poszukiwanie sposobów na minimalizowanie ryzyka. (...) Przygotowanie plecaka z wyprzedzeniem zwiększa szanse na szybkie i bezpieczne działanie w przypadku ewakuacji.” Informacje co powinien zawierać taki plecak znajdziemy w powyżej omawianym poradniku „Bądź Gotowy” oraz w infografice przygotowanej przez RCB.

Hełm i kamizelka kuloodporna dostępna dla każdego obywatela – trwają prace w Sejmie

W kontekście bezpieczeństwa narodowego, warto również zwrócić uwagę na projekt nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, który został wniesiony do Sejmu w ubiegłym miesiącu. Celem projektu jest umożliwienie szerszego dostępu do pasywnych środków ochrony osobistej, takich jak kamizelki kuloodporne oraz nowoczesne hełmy wojskowe.

Obecnie zakupu tego rodzaju wyposażenia jest ściśle regulowany przez przepisy, które ograniczają jego sprzedaż do:

przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia,

przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, które powołały swoje wewnętrzne służby ochrony,

szkół kształcących w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, a także

przedsiębiorców prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegającym się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zdaniem autorów projektu, zniesienie wyżej wymienionych ograniczeń nie wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeństwa publicznego, ponieważ środki ochrony osobistej mają wyłącznie pasywny charakter. Projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Każdy może zgłosić do niego swoje uwagi, wypełniając ankietę dostępną tutaj: LINK.

