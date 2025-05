Obowiązek używania sygnałów dźwiękowych przez maszynistów w ruchu kolejowym

Obecnie, maszyniści zobowiązani są do nadawania sygnałów dźwiękowych tylko w określonych sytuacjach. Określa to rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzania ruchu kolejowego i sygnalizacji. Celem tych sygnałów jest zapewnienie bezpieczeństwa - w szczególności ostrzeganie przed nadjeżdżającym pociągiem. Jednym z podstawowych sygnałów ostrzegawczych używanych przez maszynistów, jest sygnał Rp1 „Baczność” - jest to jeden długi ton nadawany urządzaniem dźwiękowym pojazdu kolejowego. Maszynista nadaje sygnał Rp1 „Baczność” tylko w następujących przypadkach:

Reklama

w celu ostrzeżenia pracowników kolejowych, podróżnych lub innych osób znajdujących się na torze lub w jego pobliżu,

po zatrzymaniu pociągu przed semaforem wjazdowym lub odstępowym nadającym sygnał „Stój", wątpliwym, nieoświetlonym albo pokazującym białe światło przy zbitym szkle sygnałowym - z wyjątkiem semafora odstępowego blokady samoczynnej - jeżeli maszynista nie ma możliwości skontaktowania się z dyżurnym ruchu,

na polecenie kierownika pociągu, przed odjazdem pociągu pasażerskiego zatrzymanego na szlaku,

przed każdym ruszeniem podczas pracy pociągu technologicznego, maszyny torowej lub pojazdu pomocniczego zarządcy infrastruktury - w celu ostrzeżenia pracowników znajdujących się na torze lub w jego pobliżu,

po minięciu wskaźnika W6, W6b lub W7,

w razie zauważenia zagrożenia lub możliwości jego wystąpienia na przejeździe kolejowo-drogowym lub przejściu,

na polecenie zarządcy infrastruktury - w przypadku awarii urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejeździe lub przejściu, braku pracownika obsługującego przejazd lub przejście, albo braku osoby kierującej ruchem drogowym na przejeździe,

przed przejazdem lub przejściem, jeżeli tarcza ostrzegawcza przejazdowa (Osp1) odnosząca się do tego miejsca nadaje sygnał lub pozostaje ciemna w chwili, gdy czoło pociągu się do niej zbliża,

po minięciu wskaźnika Wk-WKD, jeżeli do tego momentu pozostawał on nieoświetlony,

podczas mijania się pociągów jadących w przeciwnych kierunkach na przejeździe kolejowo-drogowym, przejściu lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie,

przed wszystkimi przejazdami i przejściami znajdującymi się na trasie pociągu wyprawionego na sygnał zastępczy lub na podstawie rozkazu pisemnego) doręczonego lub przekazanego drogą łączności,

przed każdym ruszeniem pociągu towarowego przewożącego ludzi oraz

przed każdym ruszeniem z postoju niepilotowanego pojazdu trakcyjnego, gdy jazda odbywa się na polecenie dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego.

Reklama

Jak pokazują powyższe przykłady, użycie opisanego sygnału dźwiękowego jest ściśle określone przepisami i ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Pominięcie użycia sygnału przez maszynistę może skutkować dla niego poważnymi konsekwencjami, w tym pociągnięciem do odpowiedzialności w razie wypadku.

Ograniczenie stosowania przez maszynistów sygnałów dźwiękowych w ruchu kolejowym - co zmienia nowe rozporządzenie?

Zmiany w rozporządzeniu znacznie ograniczają liczbę miejsc, w których dotychczas obowiązkowe było stosowanie sygnału Rp1 „Baczność”. Maszyniści nie będą już zobowiązani do obowiązkowego stosowania tego sygnału przed przejazdami kolejowo-drogowymi zabezpieczonymi rogatkami lub sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Od teraz, sygnał ten będzie musiał być stosowany wyłącznie w przypadku przejazdów i przejść pozbawionych takich zabezpieczeń. Zmiana ta, stanowi odpowiedź na liczne skargi i postulaty osób mieszkających w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych, którzy zwracali uwagę na uciążliwość związaną z częstym stosowaniem tego sygnału. Skalę zmian obrazuje poniższy przykład:

Na trasie z Warszawy przez Poznań do zachodniej granicy państwa o długości 470 km - liczba sygnałów dźwiękowych używanych przez maszynistę zostanie ograniczona z obecnych 470 do 9.1

Nowelizacja wprowadza również inne istotne zmiany w przepisach kolejowych, mające na celu poprawę przepustowości i funkcjonowania linii oraz bocznic kolejowych, a także modyfikacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Do najważniejszych z nich należą:

wprowadzenie nowych tablic hamowania,

zniesienie ograniczeń prędkości dla manewrów z towarami niebezpiecznymi,

podwyższenie dopuszczalnej prędkości jazdy bez znajomości szlaku z 40 do 60 km/h dla pociągów pasażerskich w sytuacjach nadzwyczajnych,

zwiększenie prędkości z 20 do 40 km/h w przypadku dalszej jazdy, po zatrzymaniu pociągu przed semaforem samoczynnym wskazującym sygnał S1 „Stój” oraz przy wyprawieniu pociągu na sygnał zastępczy (Sz) na szlak z blokadą samoczynną,

ustalenie, że prędkość 40 km/h przy wyprawieniu pociągu na szlak na sygnał zastępczy (Sz) będzie obowiązywać „do końca rozjazdów w okręgu zwrotnicowym osłanianych semaforem”, zamiast – jak dotychczas „w granicach posterunku ruchu”,

wydłużenia ważności próby hamulca z 12 do 24 godzin, w przypadku wyłączenia zasilania sprężonym powietrzem urządzeń hamulcowych,

dopuszczenie możliwości podawania sygnałów odjazdu pociągu pasażerskiego również przez konduktora (nie tylko przez kierownika pociągu),

zniesienie obowiązku przeprowadzania oględzin technicznych pociągów osiągających prędkość powyżej 120 km/h na stacjach zwrotnych,

umożliwienie stosowania na semaforach listew białych lub biało-czerwonych (oznaczających rodzaj semafora), jako alternatywy dla malowania masztów; listwy biało-czarne będą mogły być stosowane również na tarczach ostrzegawczych przejazdowych,

wprowadzenie nowego, fakultatywnego wskaźnika W 21a (przedwskaźnik przed wskaźnikiem W 21), stosowanego na zarządzenie zarządcy infrastruktury lub w projektach pilotażowych,

umożliwienie zarządcom infrastruktury uruchomienia projektów pilotażowych nowego systemu sygnalizacji,

dopuszczenie stosowania wskaźników W 19 i W 20 w formie tablic (zamiast wskaźników świetlnych) na semaforach samoczynnych, co umożliwi rezygnację z ograniczeń prędkości, wynikających z braku drogi hamowania na ostatnim odstępie przed semaforem wjazdowym.

Kiedy nowe rozporządzenie wchodzi w życie?

Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 5 maja 2025 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 19 maja 2025 r.

1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawa prawna: