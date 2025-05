Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku nie obowiązują wszędzie

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. To zmiana, która jest istotna z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, jest naturalną i słuszną konsekwencją dążeń rządzących do zaktywizowania nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i uzupełnia program Aktywna Szkoła. Z drugiej zaś może okazać się przysłowiowym kijem w mrowisku dla osób, które walczą z hałasem w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Co się zmieni?

Powszechne korzystanie ze środowiska, to również korzystanie z boisk

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce doprecyzować przepisy dotyczących norm hałasu w środowisku zastrzegając, że dopuszczalne poziomy hałasu określone dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu nie mają zastosowania do powszechnego korzystania ze środowiska w tym boisk, kortów, bieżni, skateparków, przeznaczonych do aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym, w zakresie tej aktywności. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, Konieczność zmiany rozporządzenia jest związana z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ograniczania możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, które prowadzą niejednokrotnie do zakazu korzystania z obiektów powszechnie dostępnych, takich jak: boiska korty, bieżnie i skateparki. Stąd w celu rozwiązania problemu nadinterpretacji obowiązujących przepisów rozporządzenia należało jednoznaczne wskazać, że aktywność sportowa o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym realizowana na boiskach, kortach, bieżniach, skateparkach ma charakter powszechnego korzystania ze środowiska.

Promowanie kultury fizycznej jest ważne

Jak wskazali projektodawcy, zmiana wpłynie pozytywnie na promowanie kultury fizycznej w społeczeństwie i wpisuje się cel operacyjny: „Profilaktyka nadwagi i otyłości”, zawarty w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025, będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025. Z uwagi na swój charakter (doprecyzowujący) rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

A jak jest druga strona tej zmiany? Z duży prawdopodobieństwem nie spodoba się ona osobom zamieszkałym w pobliżu miejsc powszechnego korzystania ze środowiska, które wielokrotnie sygnalizowały problemy związane z uciążliwym hałasem dobiegającym do ich mieszkań z boisk czy placów zabaw. Warto zauważyć, że projektowane zmiany nie były przedmiotem prekonsultacji, a jako podmioty, na które oddziałują wskazano jedynie szkoły i placówki oświatowe i gminy. W ocenie skutków regulacji wskazano również, że z uwagi na potrzebę pilnego wejścia w życie projektowanych zmian, projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu w trybie skróconym (7 dni). Pilna potrzeba zmiany przepisów jest związana z występującymi problemami dotyczącymi ograniczania możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, które prowadzą niejednokrotnie do zakazu korzystania z obiektów powszechnie dostępnych, takich jak: boiska korty, bieżnie i skateparki.

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, do następujących podmiotów:

1) Stowarzyszenie Liga Walki z Hałasem;

2) Komitet Akustyki PAN;

3) Instytut na Rzecz Ekorozwoju;

4) Związek Powiatów Polskich;

5) Unia Metropolii Polskich;

6) Związek Miast Polskich;

7) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.