Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. To zmiana, która jest istotna z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony, jest naturalną i słuszną konsekwencją dążeń rządzących do zaktywizowania nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i uzupełnia program Aktywna Szkoła. Z drugiej zaś może okazać się przysłowiowym kijem w mrowisku dla osób, które walczą z hałasem w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Co się zmieni?

Powszechne korzystanie ze środowiska, a korzystanie z boisk

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce doprecyzować przepisy dotyczących norm hałasu w środowisku zastrzegając, że dopuszczalne poziomy hałasu określone dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu nie mają zastosowania do powszechnego korzystania ze środowiska w tym boisk, kortów, bieżni, skateparków, przeznaczonych do aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym, w zakresie tej aktywności. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, Konieczność zmiany rozporządzenia jest związana z pojawiającymi się problemami dotyczącymi ograniczania możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, które prowadzą niejednokrotnie do zakazu korzystania z obiektów powszechnie dostępnych, takich jak: boiska korty, bieżnie i skateparki. Stąd w celu rozwiązania problemu nadinterpretacji obowiązujących przepisów rozporządzenia należało jednoznaczne wskazać, że aktywność sportowa o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym realizowana na boiskach, kortach, bieżniach, skateparkach ma charakter powszechnego korzystania ze środowiska.

Promowanie kultury fizycznej w społeczeństwie

Jak wskazali projektodawcy, zmiana wpłynie pozytywnie na promowanie kultury fizycznej w społeczeństwie i wpisuje się cel operacyjny: „Profilaktyka nadwagi i otyłości”, zawarty w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025, będący załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025. Z uwagi na swój charakter (doprecyzowujący) rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

A jak jest druga strona tej zmiany? Z duży prawdopodobieństwem nie spodoba się ona osobom zamieszkałym w pobliżu miejsc powszechnego korzystania ze środowiska, które wielokrotnie sygnalizowały problemy związane z uciążliwym hałasem dobiegającym do ich mieszkań z boisk czy placów zabaw. Warto zauważyć, że projektowane zmiany nie były przedmiotem prekonsultacji, a jako podmioty, na które oddziałują wskazano jedynie szkoły i placówki oświatowe i gminy. W ocenie skutków regulacji wskazano również, że z uwagi na potrzebę pilnego wejścia w życie projektowanych zmian, projekt zostanie poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu w trybie skróconym (7 dni). Pilna potrzeba zmiany przepisów jest związana z występującymi problemami dotyczącymi ograniczania możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, które prowadzą niejednokrotnie do zakazu korzystania z obiektów powszechnie dostępnych, takich jak: boiska korty, bieżnie i skateparki.

Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, do następujących podmiotów:

1) Stowarzyszenie Liga Walki z Hałasem;

2) Komitet Akustyki PAN;

3) Instytut na Rzecz Ekorozwoju;

4) Związek Powiatów Polskich;

5) Unia Metropolii Polskich;

6) Związek Miast Polskich;

7) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.