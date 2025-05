Obiad w Warszawie, śniadanie w Rijece? Od czerwca rusza bezpośrednie połączenie kolejowe z Chorwacją [już w te wakacje!]

W niedzielę (19 maja 2025 r.) premier Donald Tusk ogłosił na swoim profilu na platformie X: „Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie bezpośrednie połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji!”. Z jego wpisu wynika, że pociągi będą kursować cztery razy w tygodniu, a pierwsze połączenia ruszą już w te wakacje. Szczegóły mają zostać przedstawione jeszcze dzisiaj (tj. 20 maja 2025 r.), prawdopodobnie podczas konferencji prasowej premiera.

Wcześniej o planach uruchomienia takiego połączenia informował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wówczas, mówiono o możliwości rozpoczęcia kursów do Rijeki od 1 lipca br. Bilety na przejazd w pełnej relacji z Warszawy miałyby być dostępne już od 200 zł.

Dzięki uruchomieniu nowej trasy, poprawiłaby się także łączność kolejowa między Polską a Czechami oraz Austrią. Co więcej, możliwy byłby również bezpośredni dojazd do Słowenii, ponieważ pociągi miałyby kursować przez Maribor i Lublanę. Przy planowanym odjeździe z Warszawy około godziny 14:00, do Rijeki można byłoby dotrzeć przed 9:00 następnego dnia. Podróż powrotna zaplanowana jest na około 19:00, z przyjazdem do Warszawy przed 14:00.

Warto przypomnieć, że pierwsze wzmianki o takim połączeniu pojawiły się już trzy lata temu, gdy Polski Urząd Transportu Kolejowego udzielił czeskiemu przewoźnikowi RegioJet zgodę na uruchomienie kursów z Krakowa do Splitu i Rijeki. Ostatecznie do otwarcia połączenia jednak nie doszło.

Obecne możliwości podróży z Warszawy do Rijeki

Obecnie, aby dotrzeć pociągiem z Warszawy do Chorwacji, trzeba liczyć się z dwiema przesiadkami i podróżą trwającą ponad 22 godziny. Wyruszając z Warszawy Centralnej o godzinie 20:00, do Wiednia dotrzemy o 5:09. Tam czeka nas około trzygodzinna przerwa, którą można wykorzystać na krótkie zwiedzanie miasta. O 8:05 ruszamy w dalszą podróż do miejscowości Pivka w Słowenii, gdzie przyjeżdżamy o 15:39. Następnie, o 16:46, odjeżdżamy już bezpośrednio do Rijeki w Chorwacji, z planowanym przyjazdem o 18:11. Sam koszt biletu do Wiednia wynosi aż 602,97 zł - nie uwzględniając pozostałych dwóch odcinków podróży. Łączny koszt może wynieść około 750 zł do 1000 zł w jedną stronę.

Jeśli chodzi o podróż samolotem, z Lotniska Chopina w Warszawie do Rijeki dostaniemy się z jedną lub dwiema przesiadkami. W zależności od trasy oraz ilości przesiadek, podróż może trwać od około 4 do nawet 18, a czasem aż 27 godzin. Koszt przelotu jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Ceny lotu zaplanowanego na 27 maja 2025 roku wahały się od 800 zł do 3100 zł (w jedną stronę).

Alternatywą jest podróż samochodem. Trasa z Warszawy do Rijeki to około 1200 kilometrów, co przekłada się na około 13 godzin jazdy bez przerwy. Przy średnim spalaniu 8 litrów benzyny na 100 km i cenie paliwa wynoszącej 5,91 zł za litr, koszt przejazdu wyniesie około 570 zł. Oznacza to, że na dzień dzisiejszy samochód pozostaje najtańszą i być może najwygodniejszą opcją dotarcia z Warszawy do Rijeki.

Chyba, że wybierzesz podróż kamperem

Dla przedsiębiorców ceniących mobilność i lubiących podróżować istnieje możliwość częściowego sfinansowania zakupu kampera lub adaptacji auta dostawczego na kampera, na potrzeby pracy. To świetny sposób na połączenie pracy z podróżowaniem, jeżeli rodzaj pracy na to pozwala. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

Co warto zobaczyć w Chorwacji?

Polacy bardzo chętnie odwiedzają Chorwację. Według danych z serwisu eVisitor, w ostatnim sezonie kraj ten odwiedziło aż 1,2 miliona Polaków - plasując się tuż za Niemcami, Słoweńcami i Austriakami.

Polecane miejsca1:

Dubrownik – prawdopodobnie najsłynniejsze chorwackie miasto, odwiedzane przez miliony turystów. Największą atrakcją są monumentalne mury obronne otaczające starówkę.

– prawdopodobnie najsłynniejsze chorwackie miasto, odwiedzane przez miliony turystów. Największą atrakcją są monumentalne mury obronne otaczające starówkę. Park Narodowy Jezior Plitwickich – kompleks malowniczych jezior, który od 1979 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położony w środkowej części kraju, zachwyca turkusową wodą i kaskadowymi wodospadami.

– kompleks malowniczych jezior, który od 1979 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położony w środkowej części kraju, zachwyca turkusową wodą i kaskadowymi wodospadami. Park Narodowy Krka – jeden z ośmiu chorwackich parków narodowych, położony w pobliżu Dalmacji. Znany z widowiskowych wodospadów na rzece Krka, które stanowią doskonałą ucieczkę od letnich upałów.

– jeden z ośmiu chorwackich parków narodowych, położony w pobliżu Dalmacji. Znany z widowiskowych wodospadów na rzece Krka, które stanowią doskonałą ucieczkę od letnich upałów. Wyspa Hvar – warto rozpocząć zwiedzanie od stolicy wyspy, znanej z placu św. Szczepana i twierdzy Fortica, z której roztacza się panorama na Wyspy Piekielne. Hvar to także raj dla miłośników życia nocnego.

– warto rozpocząć zwiedzanie od stolicy wyspy, znanej z placu św. Szczepana i twierdzy Fortica, z której roztacza się panorama na Wyspy Piekielne. Hvar to także raj dla miłośników życia nocnego. Split i Trogir – Split to drugie co do wielkości miasto Chorwacji, a Trogir to pobliska miejscowość słynąca z urokliwego labiryntu marmurowych uliczek. Oba miejsca są obowiązkowe na trasie każdego turysty.

– Split to drugie co do wielkości miasto Chorwacji, a Trogir to pobliska miejscowość słynąca z urokliwego labiryntu marmurowych uliczek. Oba miejsca są obowiązkowe na trasie każdego turysty. Wyspa Mljet – najbardziej zalesiona wyspa Adriatyku, urzeka przyrodą i historią. Znaleziska archeologiczne wskazują, że była zamieszkana już w czasach prehistorycznych.

– najbardziej zalesiona wyspa Adriatyku, urzeka przyrodą i historią. Znaleziska archeologiczne wskazują, że była zamieszkana już w czasach prehistorycznych. Zadar – miasto w północnej Dalmacji, którego nie sposób pominąć podczas podróży po chorwackim wybrzeżu. Większość atrakcji skupia się na półwyspie, gdzie znajduje się słynna starówka.

Bezpieczne wakacje w Chorwacji – o czym warto pamiętać?

Planując podróż do Chorwacji, warto się odpowiednio przygotować. Jednym z pierwszych kroków powinno być zapoznanie się z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Znajdują się tam ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa oraz praktyczne wskazówki związane z podróżą. Oto najważniejsze informacje, które MSZ przekazuje turystom wybierającym się do Chorwacji:

Niewybuchy i miny – w rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną, a także w wysokich partiach gór, mogą wciąż znajdować się nierozbrojone miny i niewypały. Obszary te są oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Podczas wędrówek po lasach i górach należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach.

– w rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną, a także w wysokich partiach gór, mogą wciąż znajdować się nierozbrojone miny i niewypały. Obszary te są oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Podczas wędrówek po lasach i górach należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Sporty ekstremalne – zachowaj ostrożność przy ofertach udziału w sportach wysokiego ryzyka, takich jak canyoning czy rafting. Zgodnie z chorwackim prawem, osoby oferujące tego typu atrakcje nie muszą posiadać specjalnych kwalifikacji ani licencji.

– zachowaj ostrożność przy ofertach udziału w sportach wysokiego ryzyka, takich jak canyoning czy rafting. Zgodnie z chorwackim prawem, osoby oferujące tego typu atrakcje nie muszą posiadać specjalnych kwalifikacji ani licencji. Zagrożenia naturalne – w lasach należy uważać na kleszcze, a w morzu na jeżowce i meduzy. Kontakt z meduzami może być bardzo bolesny i prowadzić do reakcji takich jak problemy z oddychaniem, wymioty czy nawet utrata przytomności. Zaleca się kąpiele w specjalnych butach z grubą podeszwą (gumowych lub plastikowych).

– w lasach należy uważać na kleszcze, a w morzu na jeżowce i meduzy. Kontakt z meduzami może być bardzo bolesny i prowadzić do reakcji takich jak problemy z oddychaniem, wymioty czy nawet utrata przytomności. Zaleca się kąpiele w specjalnych butach z grubą podeszwą (gumowych lub plastikowych). Niebezpieczne zwierzęta – w trudno dostępnych terenach można natknąć się na jadowite węże. Szczególnie groźne są dwa gatunki żmij: żmija nosoroga, znana w Chorwacji jako poskok, oraz żmija zygzakowata (riđavka).

– w trudno dostępnych terenach można natknąć się na jadowite węże. Szczególnie groźne są dwa gatunki żmij: żmija nosoroga, znana w Chorwacji jako poskok, oraz żmija zygzakowata (riđavka). Trzęsienia ziemi – Chorwacja leży w strefie sejsmicznej. W przypadku silnego wstrząsu należy schować się pod solidnym stołem lub stanąć we framudze drzwi w ścianie nośnej, z dala od ciężkich przedmiotów. Po ustaniu pierwszego wstrząsu należy opuścić budynek, nie korzystając z windy, i unikać przebywania w pobliżu ścian. O swoim bezpieczeństwie najlepiej poinformować bliskich wiadomością SMS (unikaj połączeń głosowych).

Poza ostrzeżeniami, na stronie MSZ znajdziemy również informacje praktyczne, takie jak: wymagane dokumenty, zasady pobytu, obowiązkowe ubezpieczenia, przepisy drogowe, informacje celne oraz inne przydatne wskazówki dla podróżnych.

