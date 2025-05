Kiedy rusza pociąg z Warszawy do Chorwacji 2025?

Pierwszy pociąg z Polski do Chorwacji odjedzie już w piątek, 27 czerwca 2025. Pociągi będą kursowały do końca wakacji – ostatni wyjazd z Warszawy 29 sierpnia, a z Rijeki 31 sierpnia. Połączenie do Rijeki to wydłużona trasa międzynarodowego pociągu IC „Sobieski” z Warszawy do Wiednia.

Ile kosztuje bilet do Chorwacji? Ceny w klasie 2. i za kuszetkę

Bilet w klasie 2. można kupić już od 200 zł, natomiast miejsce w wagonie sypialnym - kuszetka - to koszt 301 zł. Pociąg na pokład zabierze 172 pasażerów. Dostępne będą miejsca siedzące oraz sypialne.

Kiedy ruszy sprzedaż biletów na pociąg do Chorwacji?

Sprzedaż biletów rozpocznie się na początku czerwca – warto śledzić stronę PKP Intercity. Będzie je można kupić przez internet w systemie eIC 2.0, w aplikacji PKP Intercity i w kasach na dworcach.

Jak długo jedzie pociąg do Chorwacji i którędy?

Podróż z Warszawy do Rijeki zajmie 19 godzin. Pociąg przejedzie przez pięć krajów: Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację.

Trasa pociągu Warszawa – Rijeka:

Warszawa Centralna → Opoczno → Włoszczowa → Zawiercie → Katowice → Tychy → Rybnik → Wodzisław Śląski → Chałupki → Ostrawa (CZ) → Brzecław (CZ) → Wiedeń (AT) → Graz (AT) → Maribor (SLO) → Lublana (SLO) → Rijeka (HR)



Godziny kursów pociągu z Polski do Chorwacji

Wyjazd z Warszaw y: parę minut po 14:00

y: parę minut po 14:00 Przyjazd do Rijeki : godz. 9:00 dnia następnego.

: godz. 9:00 dnia następnego. Powrót z Rijeki : godz. 19:00,

: godz. 19:00, Przyjazd do Warszawy: godz. 13:50 następnego dnia.

W Polsce będzie można wsiąść do pociągu jeszcze na kilku innych stacjach. Pierwsze postoje pociąg do Rijeki będzie miał w Opocznie i Włoszczowie, następnie przejedzie przez województwo śląskie zatrzymując się w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach, Tychach, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Chałupkach.

W podróż do Chorwacji będzie można udać się także m.in. z Krakowa, Rzeszowa, Kielc, Łodzi, Opola, Wrocławia czy Poznania dzięki przesiadce z innych pociągów PKP Intercity.

Około godziny 22:00, po przejechaniu przez Czechy, skład PKP Intercity dotrze do Wiednia. To trasa obecnie kursującego międzynarodowego pociągu. Po północy, na terenie Słowenii, pociąg zostanie połączony z nocnym pociągiem „Istria” z Budapesztu. Około 6:00 pociąg zatrzyma się w stolicy Słowenii – Lublanie. Skład do Rijeki w Chorwacji dotrze około godziny 9:00.

Rijeka – nie tylko przystanek. Co warto zobaczyć?

Rijeka to trzecie największe miasto Chorwacji, położone nad Zatoką Kvarnerską. Choć nie jest typowym kurortem plażowym, to idealna baza wypadowa na wybrzeże. Sama w sobie oferuje wiele atrakcji:

Twierdza Trsat – panorama miasta i zatoki,

Sanktuarium Matki Bożej Trsatskiej – ważne miejsce pielgrzymkowe,

Teatr Narodowy im. Ivana Zajca,

Promenada Korzo – tętniące życiem centrum,

Tunel wojskowy z II wojny światowej,

Muzeum Morskie i Historyczne,

Plaże w okolicach Rijeki – np. w Kostrenie, Kantridzie i Opatiji.

W 2020 roku Rijeka była Europejską Stolicą Kultury – warto więc nie tylko przejechać przez to miasto, ale zatrzymać się na dłużej.

Nowe połączenie kolejowe do Chorwacji – ekologiczna alternatywa dla samochodu

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że nowe połączenie kolejowe to realna alternatywa dla podróży samochodem. Połączenie będzie realizowane przez PKP Intercity i wpisuje się w coraz popularniejszy trend podróży kolejowych po Europie.