Darmowe przejazdy kolejowe z okazji dnia dziecka

Spółka Koleje Mazowieckie, przygotowała specjalną ofertę z okazji dnia dziecka: „Dzień Dziecka z KM”. Jest to oferta skierowana dla dzieci i młodzieży które nie ukończyły 16 roku życia – 1 czerwca będą one mogły skorzystać z nieodpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek np. legitymacji szkolnej, dowodu osobistego czy paszportu.

Z okazji dnia dziecka w podróż koleją może wybrać się cała rodzina

Koleje Mazowieckie przypominają również o ofercie dla całych rodzin. „Przejazd Rodzinny”. Dzięki tej ofercie opiekunowie podróżujący z dzieckiem do ukończenia 16 roku życia, będą mogli skorzystać z 35% ulgi, na podstawie zakupionego biletu jednorazowego.

Atrakcje na dzień dziecka do których dotrzesz koleją

Dzień dziecka to doskonała okazja, by odbyć pierwszą kolejową podróż lub odkryć nowe miejsca na Mazowszu. Z okazji dnia dziecka, w województwie mazowieckim organizowane są specjalne wydarzenia skierowane dla całych rodzin. Poniżej przedstawiamy listę najciekawszych wydarzeń i atrakcji dostępnych w różnych miastach regionu, do których można dotrzeć koleją - idealnych na rodzinne wycieczki:

Płock

XVII Jarmark Tumski

Data: 30 maja – 1 czerwca

Płocka starówka po raz kolejny zamieni się w tętniące życiem targowisko pełne historii, rzemiosła i regionalnych smaków. Wśród kramów znajdziecie antyki, rękodzieło, unikalne wyroby artystyczne i lokalne specjały.

Radom

XIV Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych I Precyzji

Data: 31 maja – 1 czerwca, godz. 17:00 – 21:00

Od lat zachwyca tłumy niezwykłymi pokazami najlepszych artystów z Polski i całego świata – od Japonii, przez Brazylię, po Hiszpanię. W tym roku czekają na Was nowe atrakcje, spotkania z artystami oraz niezapomniana dawka emocji i zabawy dla całej rodziny. Będą kuglarze, iluzjonści, żonglerzy, akrobaci, fire show i wiele więcej.

Dzień Dziecka w Muzeum Wsi Radomskiej

Data: 1 czerwca, godz. 11:00 – 17:00

Zapraszamy całe rodziny na wyjątkowe wydarzenie „Korzenie i Skrzydła”! To święto łączące tradycję i kreatywność, dziedzictwo i wyobraźnię. W części „Korzenie” czekają pokazy plecionkarstwa, warsztaty genealogiczne oraz opowieści Radomskich Opowiadaczy. „Skrzydła” to przestrzeń twórcza – malowanie w plenerze, warsztaty plastyczne, zabawy muzyczne i tańce. Nie zabraknie też jazdy konnej, aerial jogi, toru przeszkód, hamaków, kulinariów i zdjęć rodzinnych.

Milanówek

Miejsce: Labirynt pod Warszawą, ul. Konopnickiej 2, Milanówek

Data: 01.06.2025

W Dzień Dziecka (1 czerwca) każde dziecko z biletem otrzyma gratisową gałkę naturalnych lodów. Jeśli dopisze pogoda, ognisko i spryskiwacze zapewnią jeszcze więcej frajdy.

Grodzisk Mazowiecki

Dzień Dziecka z WuKaDką

Miejsce: Siedziba WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23

Data: 1 czerwca 2025 r. (wejścia z przewodnikiem do Izby Tradycji, godz. 12:00, 13:00, 14:00 i 15:00).

WuKaDka z okazji Dnia Dziecka otwiera bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających Izbę Tradycji EKD/WKD. Każdy z uczestników otrzyma nagrodę oraz bezpłatny, okolicznościowy bilet.

Dworek Adama Chełmońskiego – Rodzinne spotkanie z niezwykłymi instrumentami!

Data: 31 maja, godz. 12:00 – 13:30

Zapraszamy dzieci i rodziców na wyjątkową muzyczną podróż do świata dźwięków ukrytych w… najbardziej zaskakujących przedmiotach! Podczas spotkania Paweł Stróżewski opowie, pokaże i zagra na nietypowych, ludowych i instrumentach ze zbiorów Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim.

Grodziski Dzień Dziecka

Data: 1 czerwca, godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 1 czerwca do Parku Skarbków na Grodziski Dzień Dziecka! W godzinach 12:00–18:00 czeka na Was mnóstwo atrakcji: pokazy akrobatyczne, zabawy taneczne, konkurencje sportowe, teatr Trip z przedstawieniem „Babroszki lecą w kosmos”, warsztaty plastyczne, malowanie buziek, dmuchańce, animacje i konkursy. Jak co roku, wydarzenie będzie radosnym, rodzinnym piknikiem pełnym zabawy dla najmłodszych!

Sulejówek

Muzeum Józefa Piłsudskiego

Data: 1 czerwca, godz. 10:30 - 16:30

Tak, w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku można się świetnie bawić – szczególnie w Dzień Dziecka! 1 czerwca najmłodsi staną się nie tylko gośćmi, ale i gospodarzami muzealnego kompleksu. W programie m.in. gra terenowa, strefa młodych wynalazców, koncert dzieci dla dzieci, tematyczne spacery oraz liczne atrakcje edukacyjno-rozrywkowe. Na uczestników czekają także zniżki w muzealnym sklepie i specjalne menu dziecięce w restauracji „Adelcia”. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny!

Gołotczyzna

Aktywny Dzień Dziecka w Gołotczyźnie

Data: 1 czerwca, godz. 14:00 – 18:00

W programie:

Runmageddon Kids, czyli wersja słynnego ekstremalnego biegu przeszkodowego dla dzieci i młodzieży. Czekać będzie 15 przeszkód na kilometrowym torze. Starty odbywać się będą co 20 minut z podziałem na grupy wiekowe. Biuro zawodów od godz. 14:00, pierwszy start o godz. 14:30.

Gra terenowa – w przestrzeni parku Muzeum w Gołotczyźnie

Zabawy z animatorem I Warsztaty dla najmłodszych

Wielka bitwa kolorów – wyrzuty o godz. 15:30 i 17:30

Siedlce

Rowerowy Dzień Dziecka!

Data: 1 czerwca 2025 r. o godz. 15:00.

Miejsce: Stadion, ul. Jana Pawła II 6 w Siedlcach

W programie:

wspólny przejazd ulicami miasta Siedlce około 12 km,

kiełbaska z grilla dla każdego uczestnika,

darmowe dmuchańce dla najmłodszych,

pamiątkowe koszulki i odblaskowe gadżety dla uczestników,

Po zakończeniu rajdu odbędzie się losowanie vouchera o wartości 1500 zł do wykorzystania w Centrum Rowerowym Siedlce.

Cegłów

Data: 31 maja, godz. 15:00 – 19:00

Festiwal Miasto Młodych zaprasza dzieci i młodzież z całego Mazowsza na dzień pełen artystycznych wrażeń i bezpłatnych atrakcji. W programie m.in. parada uliczna „Jak ryba w wodzie” i wieczorny spektakl „In Blue” w wykonaniu Teatru Akt, koncert zespołu SKOLIM, występy lokalnych solistów oraz liczne animacje, dmuchańce, piana party, konkursy z nagrodami i strefa gastronomiczna. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i dostępne od godziny 13:00 do wieczora

Sierpc

Data: 1 czerwca, godz. 10:00 – 18:00

Miejsce: Muzeum Wsi Mazowieckiej

W sierpeckim skansenie w pierwszą niedzielę czerwca najmłodsi mogą miło spędzić czas nie tylko zwiedzając muzealne wystawy. Na terenie zagród chłopskich przygotowane są bowiem ciekawe atrakcje m.in. dawne gry i zabawy wiejskie, warsztaty garncarskie czy warsztaty wykonywania lalki motanki. Na scenie amfiteatru trwają widowiska dedykowane dzieciom. Tuż przed sceną amfiteatru dla zwiedzających jest dostępny kiermasz produktów regionalnych, na którym z pewnością znajdą coś dla siebie zarówno mali i duzi.

KOBYŁKA

Data: 31 maja, godz. 12:00

Miejsce: Plac 15 Sierpnia

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci (i nie tylko!) na wyjątkowy Dzień Dziecka w klimacie Dzikiego Zachodu! Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji i zabaw, które zapewnią niezapomniane chwile pełne radości i kreatywności. W programie specjalnym o godz. 14:00 pokaz iluzji, a o 16:00 koncert piosenek Disneya. Czeka na Was wiele atrakcji, takich jak animacje, konkursy, malowanie toreb, tworzenie przypinek, warkoczyki, tatuaże, wata cukrowa, gniotki i wiele innych. Będzie kolorowo, wesoło i pełno dobrej zabawy – nie może Was zabraknąć!

Piaseczno

Data: 1 czerwca, godz. 12:00 – 17:00

Miejsce: Park Miejski

1 czerwca 2025 (niedziela) od godziny 12:00 zapraszamy dzieci wraz z rodzinami do Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie na wspólne świętowanie Dnia Dziecka! W programie mnóstwo cyrkowych atrakcji, w tym spektakl „Przygody Kapitana Drabinki” w wykonaniu Teatru Kubika, który wystąpi o 12:30 i 15:00 w cyrkowym namiocie. Dla chętnych przygotowaliśmy również rodzinne zajęcia Tai Chi o 12:15, 13:15 i 14:30. O godzinie 14:00 odbędzie się koncert familijny „Muzyka Czterech Żywiołów” w ramach VII Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego.

Nasielsk

Dni Nasielska

Data: 31 maja 2025 r., godz. 15:30

Miejsce: Stadion Miejski w Nasielsku (wejście od ul. Lipowej)

Już 31 maja na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbędzie się wielkie muzyczne święto z udziałem zespołu Zakopower – gwiazdy wieczoru. Na scenie wystąpią również Playboys, Sonar, Grupa Pasera oraz młodzi artyści z „Mam Talent Junior”. Publiczność zobaczy spektakl muzyczno-taneczny „W starym kinie” i pokaz cheerleaderek z Elite Cheerleaders Academy. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin – strefy dmuchańców, wesołego miasteczka, stoisk KGW i zbiórki charytatywnej.

Gminny Dzień Dziecka

Data: 1 czerwca 2025 r., godz. 13:00

Miejsce: Stadion Miejski w Nasielsku, ul. Dębowa

Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji, takich jak warsztaty chodzenia na szczudłach i żonglerki, piana party, dmuchańce, tor przeszkód, animacje i konkursy. Na scenie wystąpią Pan Sprężynka, Klaun Kluseczka, Teatr w Ruchu ze spektaklem „Cyrk w ogrodzie” oraz młodzi artyści ze Studia Tańca Swag i Flash. Usłyszymy także laureatów XVI Festiwalu Piosenki „O Złotą Nutkę”. Nie zabraknie pokazów sprzętu strażackiego, wozu bojowego oraz szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi AED.

Warszawa

Muzeum Łazienki Królewskie

Bezpłatne zwiedzanie zabytkowych obiektów (30 maja) – w piątek można bezpłatnie zwiedzać m.in. Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię czy Biały Dom.

Rodzinna gra terenowa „Świerszczyk poznaje Łazienki” (30 maja–30 czerwca) – Gra terenowa z zagadkami i rebusami pozwala odkrywać przyrodę i historię ogrodów.

Przestrzeń twórcza „Co tu grają?” (30 maja–1 czerwca) – W Starej Kordegardzie dzieci mogą bawić się w teatr, tworzyć scenografię i wcielać w różne role.

Spacer „Wiewiórki, myszy i szczurki” (31 maja) – Spacer przyrodniczy dla najmłodszych (3–5 lat) pozwala poznać życie gryzoni w ogrodach. Dzieci dowiedzą się, kto ukrywa się w bluszczu i ile wiewiórek mieszka w Łazienkach.

Spacer „Królewskie ptaki” (31 maja)

Dzieci w wieku 7–12 lat poznają ptaki zamieszkujące Łazienki oraz nauczą się rozpoznawać je po ubarwieniu i śpiewie. W użyciu będą lupy i lornetki.

Pokazy „Plenerowa pracownia królewskiego formierza” (31 maja)

Bezpłatne pokazy pokazują, jak tworzy się gipsowe odlewy rzeźb. Uczestnicy zobaczą proces na żywo i poznają tajniki kolekcji Stanisława Augusta.

Warsztaty „Zamaskowani” (31 maja)

Dzieci (7–12 lat) stworzą kostiumy inspirowane greckimi mitami i zatańczą dworski układ choreograficzny. Zajęcia łączą plastykę, ruch i historię.

Oprowadzanie „Poznaj króla” (1 czerwca)

Maluchy (3–5 lat) z opiekunami zwiedzą Pałac na Wyspie i poznają króla Stanisława Augusta. Dowiedzą się, czym był herb, monogram i koronacja.

Oprowadzanie „Obyczajowość królewskiego dworu” (1 czerwca)

Dzieci (7–12 lat) poznają etykietę dworską i królewskie zwyczaje. Porównają dawne maniery z dzisiejszymi zasadami savoir-vivre’u.

Warsztaty „A kuku!” (1 czerwca)

Dzieci (4–6 lat) wykonają maski zwierząt i zagrają w kalambury. Czeka je też zabawa w poszukiwanie królewskich zaproszeń i gry ruchowe.

Zawody hobby horse (1 czerwca)

Konkursy skoków przez przeszkody na konikach na kiju dla dzieci 5–17 lat odbędą się na łące. Uczestnicy mogą przynieść własne koniki lub wypożyczyć je na miejscu.

Muzeum Historii Polski

Data: 31 czerwca, godz. 11:00 – 17:00

31 maja 2025 r. muzeum zamieni się w historyczny park rozrywki pełen rodzinnych atrakcji. W programie m.in. spektakl „Legendy miejskie”, warsztaty archeologiczne, gry planszowe, dawne zabawy, spotkania z rycerzami, malowanie jaskiniowe oraz interaktywny koncert „Mamy Śpiewamy”. Wydarzenia odbywają się w godzinach 11:00–17:00 na terenie Parku Edukacyjnego przy Cytadeli Warszawskiej. Wstęp wolny.

XI Festiwal Muzyki Etnicznej KORZENIE EUROPY 2025

Miejsce: Park Bródnowski, Warszawa dzielnica Targówek

Data: 1 czerwca 2025 godz. 14:00-21:00

Zapraszamy na wydarzenie pełne koncertów, warsztatów i animacji rodzinnych – wstęp wolny! Od godziny 14:00 do 18:00 działać będzie strefa festiwalowa z licznymi warsztatami i animacjami dla dzieci. O godzinie 16:00 rozpocznie się koncert węgierskiego zespołu Laposa Julcsi, następnie o 17:00 wystąpi grupa Name It Sound. O 18:00 na scenie pojawi się Bum Bum Orkestar, o 19:00 zespół Czeremszyna, a o 20:20 koncert zamknie Habakuk. Wydarzenie odbędzie się na scenie plenerowej, a program może ulec niewielkim zmianom.

Stacja Muzeum

Data: 1 czerwca, godz. 10:00 – 15:00

Stacja Muzeum zaprasza serdecznie do spędzenia Dnia Dziecka w świecie zabytkowych lokomotyw i wagonów. Bajkowy dzień dziecka, to rodzinne wydarzenie i niezwykła podróż do świata kolei, marzeń i dziecięcej wyobraźni. Nowa muzealna maskotka „Ryś” powita dzieci i zaprosi do wspólnej zabawy. W tym wyjątkowym dniu to najmłodsi pasjonaci kolei przejmą stery i wcielą się w rolę przewodników po tajemniczych stacjach.

Mali podróżnicy otrzymają mapkę po przygotowanych strefach zabawy i to od nich będzie zależał kierunek zwiedzania.

Muzeum Warszawy

Data: 30 maja – 1 czerwca

Świętujmy razem Dzień Dziecka w Muzeum Warszawy! W dniach 30 maja – 1 czerwca przygotowaliśmy specjalne wydarzenia dla rodzin z dziećmi, a wstęp tego dnia do wszystkich oddziałów Muzeum Warszawy kosztuje symboliczną złotówkę.

Czekają na Was gry i warsztaty w siedzibach Muzeum Warszawy na Pradze oraz na Rynku Starego Miasta.

Państwowe Muzeum Etnograficzne

Data: 1 czerwca, godz. 12:00 – 17:00

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy na otwarte, dwujęzyczne warsztaty „Małe Ślady – Wielki Świat” we współpracy z Black Justice in Poland. Uczestnicy stworzą kolorowe prace inspirowane wzorami i kulturami z różnych stron świata. W „Strefie twórczej” powstaną prace oparte na afrykańskich tkaninach, które zostaną połączone w mural. W „Strefie masek” wykonamy maski inspirowane sztuką afrykańską i poznamy ich znaczenie. W „Strefie opowieści i dźwięków” przeczytamy baśnie o czarnej tożsamości, wzbogacone dźwiękami instrumentów. Warsztaty dostępne będą w godzinach 12:00–17:00, a za udział można otrzymać pieczątkę.

Praski Dzień Dziecka

Data: 1 czerwca, godz. 10:00 – 19:00

Zapraszamy do Ogrodu Jordanowskiego, gdzie czeka wiele atrakcji i animacji, takich jak fotobudka, plastyczne warsztaty, quizy, nauka gry na instrumentach oraz zabawy z chustami. Dla dzieci dwa spektakle: ekologiczną bajkę „Leśne śmieciuchy” oraz humorystyczny „NiewidOczek” poruszający temat problemów ze wzrokiem. W programie znajdą się także „Zawody w Niczym” – zawody zręcznościowe oraz warsztaty eco-printu, podczas których będzie można ozdobić bawełniane torby naturalnymi wzorami. Na stoisku zdrowotnym będzie można zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, nauczyć się pierwszej pomocy oraz zwiedzić karetkę pogotowia. Dodatkowo, na terenie pływalni czekają dmuchane tory przeszkód, zjeżdżalnia, aerobik, mini siatkówka, piłka wodna oraz łowienie skarbów.

Piknik Rodzinny Nad Balatonem

Data: 30 maja – 1 czerwca, godz. 10:00 – 19:00

Miejsce: Warszawa, Park nad Balatonem

Zapraszamy najmłodszych do wyjątkowych stref pełnych atrakcji! W programie: strefa juniora, food court, napoje, gry i zabawy, strefa naukowa i wiele więcej. Czekają pokazy tańca, joga na trawie, kącik plastyczny, malowanie buziek, dmuchane zjeżdżalnie, tor przeszkód, darmowa kolejka DRAGO oraz przejażdżki na kucykach. Mnóstwo radości i aktywności dla każdego!

Warszawskie ZOO

Data: 1 czerwca, godz. 11:00

Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka z Fikołkami w Warszawskim Zoo! W niedzielę, na polanie piknikowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 czeka na Was wielki rodzinny piknik z okazji 10. urodzin Klubu Fikołki. W programie znajdziecie 10 stref animacji dla dzieci, fotobudkę 360, przedstawienia teatralne, występy muzyczne, pokazy taneczne i cyrkowe, rodzinne konkursy z nagrodami, słodkie koło fortuny oraz spotkanie z aktorami filmu „O psie, który jeździł koleją 2”. Dzieci do 12. roku życia wchodzą do Zoo za darmo! Wydarzenie organizują Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie oraz liczni partnerzy. Dołączcie do nas i świętujcie razem z nami!

Urodziny Fiata 126p

Data: 1 czerwca, godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Autodrom Automobilklub Polski (ul. Powstańców Śląskich 127, 01-355 Warszawa)

W programie m.in. wystawa samochodów, próby sportowe na torze, wybory najładniejszych aut oraz strefa dla dzieci.

