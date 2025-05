Osoby w związkach partnerskich muszą uważać – grozi im sankcyjna, 20-procentowa stawka podatku

Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, lecz pozostające poza związkiem małżeńskim, powinny zachować ostrożność przy wzajemnych transferach pieniężnych. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nie są one traktowane jako rodzina i nie kwalifikują się do zerowej grupy podatkowej uprawniającej do zwolnienia z podatku. Do jakiej wysokości darowizna jest wolna od podatku? Która grupa podatkowa obejmuje partnerów?