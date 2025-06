Do której godziny można kosić trawę zgodnie z prawem w 2025 roku?

Nie ma w Polsce ustawy, która zabraniałaby koszenia trawy o konkretnej godzinie czy w określony dzień. Ale uwaga – koszenie w czasie ciszy nocnej, czyli między 22:00 a 6:00, to już naruszenie przepisów. Kosiarka to hałas rzędu nawet 100 dB – porównywalny z młotem pneumatycznym czy motocyklem bez tłumika. Lepiej więc nie zaczynać pracy o świcie i nie kończyć jej tuż przed północą – nie tylko ze względu na przepisy, ale i relacje z sąsiadami.

Reklama

Czy można kosić trawnik w niedzielę i święta?

Tutaj również nie ma odgórnego zakazu, ale działa coś ważniejszego niż prawo - zdrowy rozsądek i zwyczaje społeczne. Niedziela to czas odpoczynku, a święta – rodzinnego spokoju. Choć wielu właścicieli ogrodów znajduje czas na koszenie właśnie w weekend, warto uszanować ciszę i święty spokój innych, zwłaszcza w niedzielne przedpołudnie czy święta religijne. To po prostu dobre wychowanie.

Zakaz koszenia trawy a hałas – co mówią przepisy 2025?

Dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej to maksymalnie 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Kosiarki te normy przekraczają, i to sporo. Dlatego w planach zagospodarowania przestrzennego mogą pojawić się ograniczenia – a jeśli hałas zakłóca czyjś spokój, sąsiedzi mają prawo zareagować. Nie każda sprawa trafi do sądu, ale warto wiedzieć, że prawo chroni ciszę.

Kiedy kosiarka spalinowa może być zakazana?

Jeśli w danym rejonie występuje wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza, GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) może wydać czasowy zakaz używania sprzętu spalinowego, w tym kosiarek i podkaszarek. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej w miastach w czasie upałów. Zakaz dotyczy wtedy konkretnego obszaru i obowiązuje przez wskazany czas.

Jakie mandaty i kary za koszenie trawy?

Mandat za samo koszenie? Raczej nie. Ale już zakłócanie ciszy nocnej, spokoju sąsiedzkiego czy rodzinnych uroczystości – może skończyć się interwencją. Policja lub straż miejska mogą powołać się na art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. W grę wchodzi kara grzywny, ograniczenia wolności albo areszt. Choć takie przypadki są rzadkie, warto nie prowokować sąsiadów.

Koszenie trawnika a dobre relacje z sąsiadami – o tym nie zapominaj!

Zamiast zastanawiać się, czy „wolno”, warto zapytać siebie: czy to dobry moment? Koszenie trawy w sobotę po południu nikogo nie dziwi. Ale już niedzielny hałas może stać się zarzewiem konfliktu. Wystarczy chwila refleksji – a może nawet pytanie sąsiada – by uniknąć nieporozumień. Bo trawnik odrasta, ale relacje czasem trudno odbudować.