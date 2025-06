Inżynier, himalaista, astronauta – kim jest Sławosz Uznański?

Sławosz to nie tylko astronauta – to naukowiec, inżynier, himalaista i obywatel świata. Prywatnie mąż posłanki i aktywistki społecznej Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. Urodzony w Łodzi, zdobywał tytuły naukowe w Polsce i we Francji, a swoją karierę rozwijał m.in. w prestiżowym ośrodku CERN w Genewie. Tam odpowiadał za działanie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). W 2022 roku znalazł się w Astronautycznej Rezerwie Europejskiej Agencji Kosmicznej, wybrany spośród ponad 22 000 kandydatów! Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na orbitę okołoziemską jako drugi Polak w historii, po Mirosławie Hermaszewskim. W ramach misji Ax-4 spędzi 14 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Misja Ax-4: nauka, technologia i… lądowanie z przytupem

Start misji Ax-4 zaplanowano na 11 czerwca o 14:00 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego. To pierwszy lot nowego egzemplarza kapsuły Dragon, a dla rakiety Falcon 9 – drugie podejście. Po oddzieleniu od kapsuły, jej pierwszy stopień efektownie wyląduje z powrotem na Ziemi, na specjalnej platformie w Cape Canaveral.

Podczas misji załoga przeprowadzi ponad 60 eksperymentów naukowych – od badań biologicznych, przez testy materiałów, aż po obserwacje naszej planety z orbity. To realny wkład w rozwój przyszłych technologii kosmicznych i medycyny.

Gdzie śledzić start? Transmisja na żywo w sieci

Fani kosmosu będą mogli oglądać start na żywo. Transmisja rozpocznie się około dwóch godzin przed planowanym lotem i będzie dostępna na profilu SpaceX w serwisie X (dawniej Twitter) oraz w nowej aplikacji X TV. To doskonała okazja, by przeżyć ten emocjonujący moment razem z całą Polską.