Drony zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę skład ropy naftowej w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji - poinformowała agencja UNIAN. Zamieszczane na Telegramie nagrania pokazują pożar magazynu znajdującego się na terenie obiektu.

Gubernator obwodu rostowskiego Wasyl Gołubiew poinformował, że na zachodzie regionu siły obrony powietrznej "odparły atak bezzałogowego statku powietrznego". Następnie napisał o kolejnym "odpartym ataku" na południowym wschodzie obwodu.

"Pomimo tych twierdzeń wiele kanałów rosyjskiego Telegramu publikuje nagrania przedstawiające poważny pożar, a niektóre z nich piszą, że skład ropy płonie w wyniku ataku drona" - zauważył UNIAN.

Ukraina atakowała w przeszłości dronami rosyjskie obiekty naftowe. Na początku lipca siły bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziły udaną operację zniszczenia lotniska, rafinerii ropy naftowej i stacji energetycznej w trzech obwodach Federacji Rosyjskiej.

"Uderzając w rosyjskie rafinerie, Ukraina chce ograniczyć możliwość szybkiego dostarczania paliwa na front, a także zmniejszyć zyski Kremla z dostaw ropy naftowej" - powiedziała Łana Zerkal, była doradczyni szefa Naftohazu, ukraińskiego przedsiębiorstwa sektora paliwowo-energetycznego.

Nowe dane z Ukrainy: Rosjanie stracili 600 000 żołnierzy. Tracą po 1200 ludzi dziennie. Dziesiątki tysięcy czołgów, wozów bojowych, systemów artyleryjskich, samolotów i dronów

Źródło informacji: Sztab Generalny Ukrainy:

Rosjanie stracili w ciągu ostatniej doby wojny na Ukrainie 1230 żołnierzy, zabitych lub wyeliminowanych z walki, oraz m.in. 58 systemów artyleryjskich

W ciągu ostatnich 24 godzin Ukraińcy zniszczyli pięć rosyjskich czołgów, 12 wozów bojowych, 55 dronów czy 65 wozów zaopatrzeniowych.

Ostatniej doby Rosjanie zaatakowali niemal 300 dronami obwód zaporoski w południowo-wschodniej części Ukrainy. Region został ponadto 93 razy ostrzelany przez rosyjską artylerię.

Całkowite straty bojowe wojsk rosyjskich w okresie od lutego 2022 r. do 17 sierpnia 2024 r. szacuje się następująco: niemal 600 tys. żołnierzy, 8,5 tys. czołgów, 16,5 tys. wozów bojowych, 17 tys. systemów artyleryjskich, ponad 900 systemów obrony powietrznej, ponad 360 samolotów i niemal 14 tys. dronów - przypomniał ukraiński Sztab.

Kursk: tam walczą brytyjskie czołgi

Depesza PAP, która jest źródłem tej informacji:

"Ukraińska armia w prowadzonej ofensywie w obwodzie kurskim w Rosji używa przekazanych jej przez Wielką Brytanię czołgów Challenger 2 – ujawniła w czwartek, powołując się na źródła, stacja Sky News.

Byłby to pierwszy przypadek użycia brytyjskich czołgów na terytorium Rosji. Jak zaznaczyła Sky News, źródła nie sprecyzowały ile Challengerów 2 bierze udział w operacji ani w jakim zakresie są wykorzystywane. Ale dodała, że czołgi trafiły do 82. Powietrznej Brygady Desantowo-Szturmowej, a jak się uważa, jej elementy biorą udział w ataku na obwód kurski.

Zarówno ukraińskie siły zbrojne, jak i brytyjskie ministerstwo obrony odmówiły komentarza w tej sprawie.

Brytyjski resort obrony powtórzył wcześniejsze swoje stanowisko w kwestii użycia przez ukraińskie siły zbrojne broni przekazanej przez Wielką Brytanię do atakowania celów w Rosji. W nocy ze środy na czwartek rzecznik ministerstwa wyjaśnił, że „nie nastąpiła żadna zmiana w polityce rządu Wielkiej Brytanii – zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Ukraina ma wyraźne prawo do samoobrony przed nielegalnymi atakami Rosji, co nie wyklucza operacji wewnątrz Rosji”.

Wielka Brytania w styczniu 2023 roku ogłosiła przekazanie Ukrainie 14 czołgów Challenger 2, co skłoniło później do podobnych działań władze Niemiec i USA. We wrześniu zeszłego roku jeden z tych czołgów został zniszczony w walkach i jest to pierwszy przypadek, by jakikolwiek Challenger 2 został zniszczony na polu bitwy.

6 sierpnia duże siły ukraińskie niespodziewanie – także dla zachodnich sojuszników Kijowa – wkroczyły do przygranicznego obwodu kurskiego. Obecnie zajmują obszar ok. 1000 km kw. i jest to pierwszy przypadek od II wojny światowej, by jakikolwiek fragment rosyjskiego terytorium był okupowany przez obce wojska."

Z Londynu autor informacji Bartłomiej Niedziński

Co się dzieje w Kursku? Gdzie są Rosjanie?

Siły zbrojne Ukrainy kontrolują około 1000 kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium i kontynuują operację ofensywną w obwodzie kurskim - powiedział w poniedziałek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski na posiedzeniu u prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Uczestnicy posiedzenia sztabu generalnego polecili ministrowi spraw wewnętrznych Ukrainy i funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy przygotowanie planu humanitarnego dla terytorium operacji w obwodzie kurskim.

Ministerstwo Obrony i dyplomaci zostali poinstruowani, aby przedstawić listę niezbędnych działań ze strony ukraińskiej w celu uzyskania pozwolenia od partnerów na użycie broni dalekiego zasięgu do obrony terytorium Ukrainy.

Kursk: Wielki sukces, czy Rosjanie wkrótce zrobią kocioł Ukraińcom? Na dziś 1000 km2 terytorium Rosji zdobyte. Co zrobi Putin w ciągu najbliższych 24h?

Generał Ołeksandr Syrski:

1) "Kontynuujemy naszą operację ofensywną w obwodzie kurskim. W tej chwili mamy pod kontrolą około 1000 kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium. Grupy wojsk wykonują przydzielone im zadania. Bitwy toczą się na całym froncie. Sytuacja jest pod naszą kontrolą".

2) "Najważniejszy był raport dowódcy generalnego Ołeksandra Syrskiego na temat naszych działań obronnych na froncie i operacji w rejonie Kurska" - powiedział Zełenski. "Jesteśmy wdzięczni wszystkim żołnierzom i dowódcom za ich niezłomność i zdecydowane działania. Między innymi poleciliśmy ministrowi spraw wewnętrznych i innym urzędnikom SBU przygotowanie planu humanitarnego dla terytorium operacji".

Putin o Kursku

Władimir Putin oświadczył w poniedziałek, że poprzez atak w obwodzie kurskim Ukraina usiłuje zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Rosji, ale nie uda jej się tego dokonać - poinformowała agencja Reutera.

(wypowiedź podczas transmitowanego przez telewizję spotkania z najwyższymi rangą funkcjonariuszami służb bezpieczeństwa i gubernatorami regionów).

Władimir Putin:

1) "Straty ukraińskiej armii rosną dramatycznie, także wśród najlepiej wyszkolonych jednostek, które są przenoszone w rejon naszych granic".

2) "Wróg z pewnością otrzyma godną odpowiedź, a wszystkie cele, przed którymi stoimy, zostaną bez wątpienia osiągnięte".

3) Putin dodał, że liczba ochotników do rosyjskiej armii wzrosła i stwierdził, że rosyjska armia kontynuuje ofensywę na wschodniej Ukrainie.

W poniedziałek urzędnik z przygranicznego regionu Kursk w Rosji wezwał większą liczbę mieszkańców do ewakuacji z powodu "bardzo napiętej sytuacji" w tym rejonie.

Rosyjskie władze ds. sytuacji nadzwyczajnych twierdzą, że ponad 76 tys. osób opuściło domy w obwodzie kurskim. Nakaz ewakuacji mieszkającej w terenie przygranicznym ludności ogłosił również gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow, który bez podawania szczegółów opisał na kanale Telegram poniedziałkowy poranek jako "alarmujący" - przypomniała agencja AP.

Ukraina nie ujawniła publicznie celu operacji, która zaskoczyła Rosję po miesiącach stopniowych postępów armii rosyjskiej we wschodniej Ukrainie - podkreślił Reuters. Komentarze Putina - dodała agencja - były najbardziej szczegółowe, jakie wygłosił od czasu ukraińskiego ataku. Wydawało się, że ich celem było zademonstrowanie kontroli nad sytuacją i przekonanie, że ofensywa jest skazana na klęskę, jednak Putin poradził, by urzędnicy przygotowali się na pogorszenie sytuacji, zanim się poprawi. "Wróg będzie nadal próbował destabilizować sytuację w strefie przygranicznej" — powiedział.

Gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow, przemawiając na tym samym spotkaniu, podał, że Ukraina kontroluje obecnie 28 osad, a jej siły posunęły się o 12 km w głąb terytorium Rosji. Reuters zaznaczył, że nie mógł niezależnie potwierdzić sytuacji panującej na froncie. W sobotę, przypomniała agencja, prezydent Wołodymyr Zełenski oznajmił, że Ukraina rozpoczęła inwazję na terytorium Rosji, aby "przywrócić sprawiedliwość" i wywrzeć presję na siły Moskwy.