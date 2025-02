Nowy AW149 już w Polsce

W niedzielę, 2 lutego 2025 roku w okolicy miejscowości Lubochnia w województwie łódzkim jeden ze spotterów dostrzegł i sfotografował wojskowy śmigłowiec AW149. Zdjęciem pochwalił się na Facebookowej grupie „Samoloty wojskowe nad Polską”. Sam fakt sfotografowania w tym miejscu śmigłowca AW149 nie jest niczym zaskakującym, ponieważ 2 kilometry od miejscowości znajduje się 7. dywizjon lotniczy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. To właśnie do tej jednostki trafiają zamówione w 2022 roku śmigłowce AW149.

Tym, co może zwrócić uwagę, jest numer boczny maszyny. W tym przypadku to 6706. Oznacza to, że do Polski dotarł szósty egzemplarz.Przypomnijmy — dostawy AW149 dla Wojska Polskiego rozpoczęły się pod koniec 2023 roku, gdy 30 października w kraju pierwsze dwie sztuki o numerach 6701 i 6702. 15 grudnia 2023 roku do pierwszej pary dotarł trzeci AW149. Czwarty wiropłat pojawił się w kraju 15 marca 2024 roku. Nie wiemy, kiedy piąty AW149 zawitał w Polsce dokładnie, ani kiedy został przyjęty na stan 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, ponieważ faktem tym armia się nie pochwaliła.

Zdjęcia AW149 z numerem bocznym 6705 pojawiły się w sieci 29 lipca 2024 roku. Można więc założyć, że jego dostawa miała miejsce w połowie zeszłego roku. Śmigłowce AW149 powstawać mają w Polsce, ale ich linia montażowa powstała dopiero w zeszłym roku. 4 czerwca 2024 w siedzibie zakładów WSK PZL-Świdnik miała miejsce ceremonia otwarcia linii produkcyjnej śmigłowców wielozadaniowych AW149. Wiemy, że produkcja ruszyła kilka tygodni wcześniej, ale oznacza to, że dopiero niedługo zobaczymy pierwsze wiropłaty, które powstały w Polsce.

Pierwsze sześć sztuk powstało we Włoskich zakładach koncernu Leonardo (producenta maszyn). To właśnie w północnych Włoszech sfotografowano szósty śmigłowiec AW149 dla Wojska Polskiego. Miało to miejsce 15 października 2024. Śmigłowiec miał numer seryjny 49112. Od tamtego czasu oczekiwaliśmy na zdjęcia kolejnego AW149. Dziś możemy więc oficjalnie potwierdzić, że szósty wiropłat już znajduje się w 7. dywizjonie lotniczym. Na razie armia nie komentuje pojawienia się nowego śmigłowca, więc można podejrzewać, że są to loty testowe, które poprzedzają oficjalny odbiór.

Polska kupuje śmigłowce AW149

Polska na zakup śmigłowców AW149 zdecydowała się kilka lat temu. 1 lipca 2022 roku podpisana została umowa wykonawcza z należącym do Leonardo PZL-Świdnik. Kwota zamówienia wyniosła 8,25 mld zł brutto i objęła 32 śmigłowce AW149. Prawdopodobnie sześć powstanie we Włoszech, a pozostałe już w naszym kraju.

Śmigłowce trafiają do 7. Dywizjonu Lotniczego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Nowych Glinnik. To jedna z dwóch jednostek lotniczych 25. BKPow (drugi dywizjon znajduje się w Leźnicy Wielkiej i dysponuje śmigłowcami Mi-8/Mi-17). AW149 zastąpią śmigłowce W-3W, które z kolei wejdą w miejsce wysłużonych już Mi-2. Tym samym rozpoczyna się długo oczekiwana modernizacja floty śmigłowców Mi-2.

Żeby dobrze zrozumieć proces modernizacji floty śmigłowców w Wojsku Polskim, należy przyjrzeć się tym, które posiadamy. Łącznie mamy ponad 200 maszynach. Najstarsze i wymagające pilnej wymiany do Mi-2. Produkowane niegdyś w Polsce lekkie śmigłowce pełnią głównie role łącznikowe (są powietrzną taksówką dla oficerów). MTOW (czyli maksymalna masa startowa) Mi-2 to 3700 kg. Mamy ich ok. 50.

Większe, znacznie młodsze i także wyprodukowane w Polsce W-3 to najliczniejszy typ śmigłowców w Wojsku Polskim. Przed wojną na Ukrainie armia informowała, że mamy 58 maszyn w linii. Te realizują szereg różnych zadań. Są to m.in. W-3WARM czyli wersja dostosowana do ratownictwa morskiego. Służą także w Siłach Powietrznych jako maszyny VIP i SAR. Najwięcej służy w kawalerii powietrznej, służąc do transportu żołnierzy.

Poza tym mamy także Mi-8/17 (ponad 40 sztuk), czyli cięższe maszyny realizujące działania transportowe w 25. BKPow czy Wojskach Specjalnych. Poza tym znajdziemy także Mi-14 i SH-2G w Marynarce Wojennej, uderzeniowe Mi-24 w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz szkolne SW-4 Puszczyk.

Modernizacja floty śmigłowców w Wojsku Polskim

Śmigłowce Mi-14 w Marynarce Wojennej zastępowane są przez AW101. 26 kwietnia 2019 roku Polska zakupiła za 1,65 mld zł brutto 4 sztuki i odebraliśmy je w latach 2023-2024. Mamy też 8 S-70i, które wspierają działania JW GROM. Black Hawki kupiliśmy w 2019 i 2021 roku (dwa razy po 4 sztuki) za ponad 1,3 mld zł brutto.

Uderzeniowe Mi-24 zastąpić ma potężna flota aż 96 AH-64Ev6, a pierwsze pomostowe wyleasingowe Apache trafią do nas za kilka miesięcy. 1 lipca 2022 roku Polska zdecydowała się na 32 AW149, które zastąpią W-3. Te z kolei wejdą w miejsce Mi-2. Można więc powiedzieć, że AW149 zastępując W-3 wypchną z armii Mi-2.

AW149 jest maszyną wyraźnie większą od W-3, ponieważ maksymalna masa startowa śmigłowca wynosi 8300 kg, a na pokład może zabrać 16 w pełni uzbrojonych żołnierzy. Śmigłowiec ma też większy zasięg (958 km vs 730 km) i większą prędkość przelotową (wynoszącą 290 km/h wobec 230 km/h w przypadku W-3).

Nowe polskie AW149 są wyposażone w systemy obserwacyjne oraz uzbrojenie strzeleckie (m.in. dwa karabiny maszynowe 7,92 mm zamontowane wewnątrz śmigłowca). Śmigłowiec może przenosić niekierowane i kierowane pociski rakietowe (chodzi o amerykańskie pociski Hellfire) oraz systemy samoobrony.

Śmigłowce mają realizować zarówno zadania transportu żołnierzy jak i wsparcia pododdziałów z powietrza. Dodatkowo wyposażenie śmigłowców ma umożliwiać zastosowanie ich w roli śmigłowców ewakuacji, poszukiwania oraz ratownictwa w warunkach bojowych (Combat search and rescue — CSAR). Możliwe ma być także wykorzystanie maszyn do transportu towarów i zaopatrzenia.