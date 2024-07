Do objęcia urzędu marszałka Małopolski potrzebnych jest co najmniej 20 głosów. Kmita miał kolejno: 17, 13, 14, 16 i 13 głosów. Dwukrotnie miał kontrkandydatów - Krzysztofa Jana Klęczara (PSL) i partyjnego kolegę, zaproponowanego przez kilku radnych PiS - radnego i byłego wojewodę Piotra Ćwika.

Smółka, według samorządowców i parlamentarzystów, ma dobre relacje z przedstawicielami obu frakcji PiS w Małopolsce - zarówno z osobami skupionymi wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego, a szerzej wokół europoseł Beaty Szydło i posła Andrzeja Adamczyka, jak i z popierającymi Kmitę, który - jak nieoficjalnie mówi się w regionie - należy do frakcji posłów Mateusza Morawieckiego i Ryszarda Terleckiego.

Aby zdyscyplinować radnych, którzy mają być "buntownikami", nie głosując na Kmitę, władze centralne zawiesiły w prawach czterech członków PiS. Łukasz Kmita został zaś przewodniczącym małopolskich struktury PiS, zajmując miejsce Andrzeja Adamczyka. Jeżeli radni do 10 lipca nie wybiorą marszałka i zarządu województwa, to sejmik ulegnie rozwiązaniu, a premier zarządzi ponowne wybory do sejmiku małopolskiego.

Dlaczego Łukasz Smółka?

Przewodniczący klubu PiS w sejmiku małopolskim Rafał Stuglik, uzasadniając kandydaturę Smółki, podkreślił, że ma on bogate doświadczenie w polityce. "To człowiek dialogu, kompromisu, a przede wszystkim człowiek czynu" - powiedział przewodniczący. Jak zaznaczył, Małopolski nie stać na kosztowny eksperyment, jakim byłyby przyspieszone wybory, mogące kosztować 30 mln zł.

42-letni Łukasz Smółka w 2018 r. został wicemarszałkiem Małopolski. W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 był jedynką na liście PiS w okręgu nr 2, obejmującym powiaty krakowski, proszowicki, wielicki. Zdobył prawie 36 tys. głosów, czyli głosy prawie jednej piątej mieszkańców, którzy w tym regionie poszli do urn.

Kluby KO i Trzeciej Drogi nie zgłosiły swoich kandydatów.