Wiem, polityka to sztuka trudnych kompromisów i niełatwych sojuszy. Pisałam o tym w październiku, prosząc moich czytelników i czytelniczki o kredyt zaufania dla nowego rządu. No cóż, chyba czas puścić nowy rząd z torbami.

Mizogini nienawidzący kobiet

Oczywiście Koalicja Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele chciała dobrze – wszyscy obecni w trakcie głosowania posłowie i posłanki KO opowiedzieli się za depenalizacją. Gdyby głosowania nie olała trójka z nich: Roman Giertych, Krzysztof Grabczuk i Waldemar Sługocki, ustawa by przeszła: 215 osób było za, 218 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. Mogłabym się tutaj długo rozwodzić zwłaszcza nad tym pierwszym posłem, niegdyś twarzą skrajnej prawicy, później nawróconym, jak widać już czarno na białym, pseudodemokratą. Po co Donaldowi Tuskowi ktoś taki w partii?

Największą wściekłość wywołują jednak posłowie i posłanki PSL, z których projekt poparły tylko cztery osoby: Maria Agnieszka Kłopotek, Urszula Pasławka, Magdalena Sroka oraz Jolanta Gzik-Zięba. Czy kogoś to dziwi, że wszystkie to kobiety? Czy teraz porzucą swoje barwy klubowe i znajdą dla siebie w tej koalicji bardziej demokratyczną odnogę? I czy Donald Tusk nie mógł w tej sprawie, która była kluczowa podczas obalania rządów Zjednoczonej Prawicy, docisnąć swojego koalicjanta? Przecież obok sądów i konstytucji to właśnie prawa kobiet były tą kwestią, która wyprowadzała w ciągu tych ośmiu nieszczęsnych lat tłumy na ulicę.

Zjednoczona Prawica wynik głosowania powitała owacjami na stojąco. Rzeczywiście, jest powód, żeby klaskać. Kilka młodych dziewcząt będzie dzięki wam, mizogini nienawidzący kobiet, przedwcześnie wąchać kwiatki od spodu, bo lekarze będą się nadal bać usuwać ich ciąże. A Donald Tusk, cóż, może i chciał dobrze, może i jego obóz (prawie) w całości zagłosował słusznie, ale po przywódcy państwa spodziewałam się trochę więcej niż bezradnie rozłożonych rąk.