Łącznie w czwartek ma zostać dostarczonych 223 tys. szczepionek na koronawirusa.

Szczepionki Moderny przeznaczone są do szczepień populacyjnych. Szczepionki firmy AstraZeneca przeznaczone są dla nauczycieli, szczepienia mają się rozpocząć w piątek.

Szczepionka AstryZeneki to trzeci preparat przeciw COVID-19 dopuszczony o użytku na rynku unijnym. Jest to szczepionka wektorowa, która została dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, ale "obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych". Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Dwa pozostałe preparaty opierają się na technologii mRNA – firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ krap/