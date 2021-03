Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech powiadomiła we wtorek, że wraz ze swoim partnerem, amerykańską firmą Pfizer, spodziewa się zwiększyć zdolność produkcyjną i wytworzyć do 2,5 mld dawek szczepionki na Covid-19 do końca 2021 r. po uruchomieniu nowego zakładu w RFN.

Na początku marca br. Pfizer przekazał, że w tym roku wraz z BioNTech wyprodukuje prawdopodobnie od 2,3 do 2,4 miliarda dawek. BioNTech poinformował, że czynnikiem napędzającym większy wolumen szczepionek jest rozszerzenie sieci producentów i dostawców zewnętrznych. "Dodatkowe środki i rozmowy z potencjalnymi partnerami w celu dalszego rozszerzenia zdolności produkcyjnych i siatki (dostaw) są w toku" - dodano. Pierwotnie Pfizer przewidywał, że w 2021 r. wyprodukuje 1,3 mld szczepionek, jednak w styczniu br. zrewidował tę liczbę do 2 mld. Pod koniec roku obie firmy mają osiągnąć możliwość produkcji 3 mld szczepionek rocznie. (PAP) cyk/ akl/