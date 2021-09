Niedzielski wyjaśnił, że zmiana ta będzie oznaczała przekazanie szpitalom, w tym powiatowym, blisko 750 mln złotych w perspektywie półrocza. Pieniądze te będą mogły być wykorzystane na uregulowanie wynagrodzeń. Ponadto pozwolą one na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom, którzy nie byli beneficjentami rozwiązań związanych z minimalnym wynagrodzeniem.

Szef MZ wspomniał również, że we wtorek przeprowadzono rozmowy z dyrektorami szpitali. Zwracali oni uwagę, że regulacja minimalnych wynagrodzeń, która działa od początku lipca br., doprowadziła do podwyższenia wynagrodzenia ponad 250 tys. osób.

Minister zdrowia zapowiedział też, że zostanie przeznaczone dodatkowo 400 mln zł na zwiększenie wycen u lekarzy specjalistów.

"Jest to częściowo związane z realizacją programu +Profilaktyka 40 plus+. Chcemy uatrakcyjnić stawki, które pozwolą lekarzom specjalistom funkcjonować w ramach rynku publicznego i leczyć naszych pacjentów, którzy po realizacji i programu +Profilaktyka 40 plus+ będą wymagali dodatkowych konsultacji ze specjalistami" – podkreślił Niedzielski.

"Będziemy zmieniali wycenę świadczeń dla specjalistów" – oświadczył szef MZ.

W jego opinii przedstawione rozwiązania to odpowiedź na oczekiwania środowiska medycznego. "Mam nadzieję, że poziom emocji społecznych opadnie i będziemy mogli zajmować się tym, co jest najważniejsze – odbudową zdrowia Polaków i przygotowaniem się do czwartej fali zakażeń" – zaznaczył minister. (PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

