Tak, jest bohaterem pani wywiadu z ambasadorem Kumochem. Napisałam do pani, bo pomyślałam, że to odpowiedni moment, by wyjaśnić, co naprawdę pisał Szymon Datner. Tym, czym się zajmował, zaczęłam interesować się stosunkowo niedawno. To tym ważniejsze, że jego prace są wykorzystywane przez architektów obecnej polityki historycznej – vide oświadczenie IPN z 23 lutego 2018 r. – do poparcia tez tej polityki.