Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w piątek wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

"Dzieciom w wieku 12-15 lat szczepionka będzie podawana w tym samym schemacie co dorosłym. Dwie dawki domięśniowo w odstępie co najmniej 3 tygodni" – napisał na Twitterze Cessak.

Premier Mateusz Morawiecki, pytany w piątek rano o szczepienie osób między 12. a 16. rokiem życie, odparł, że rząd czeka na informacje o pozwoleniu na takie szczepienia i wraz z Radą Medyczną podejmie decyzje po otrzymaniu wszystkich informacji z Europejskiej Agencji Leków.

"Będą możliwe te szczepienia tak szybko, jak otrzymamy te informacje i będzie wystarczająca liczba dawek" – przekazał.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski podał w piątek, że badania kliniczne potwierdziły znakomitą skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Pfizer/BioNTech u dzieci w wieku 12-15 lat. Specjalista powołał się na badania opublikowane przez "New England Journal od Medicine". Objęto nimi 2260 dzieci w wieku 12-15 lat, połowa z nich otrzymała szczepionkę Pfizera i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech, a pozostali jedynie placebo. Podobnie jak w innych grupach wiekowych preparat ten wykazuje wysoką skuteczność i korzystny profil ewentualnych działań niepożądanych – stwierdzają autorzy badania w artykule "Safety, Immunogenicity and Efficacy of the BNT162b2 Vaccine in Adolescents". Dodają, że wśród nastolatków w wieku 12-15 lat odpowiedź immunologiczna jest nawet większa niż u dorosłych.

W Polsce na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą zapisywać się już osoby od 16 lat. Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl