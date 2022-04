Drogeria we Wrocławiu, marzec 2020 r. Na półkach nie ma śladu po płynach do dezynfekcji, mydłach ani nawet po papierze toaletowym. Supermarket w Krakowie: brakuje kaszy, ryżu, makaronu, konserw. W sklepie tłumy, ludzie wyrywają sobie ostatnie paczki.

Marzec 2022 r. Warszawa, ul. Floriańska 10. Godzina 6.00. Choć do otwarcia urzędu paszportowego zostały jeszcze dwie godziny, przed drzwiami już ustawia się kolejka. Zajmujący w niej pierwsze miejsce przyszedł tam w środku nocy. Do ósmej chętnych będzie tylu, że tylko dla nich wystarczy numerków do końca dnia. I tak codziennie od 25 lutego.