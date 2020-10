Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz organizacji pracy gastronomii, burs i internatów, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Zgodnie z wytycznymi do szkoły powinni uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Zdrowi muszą być też opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów. Podobne zasady obowiązują przedszkola.

Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły i przedszkola, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem i od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa, o zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

W wytycznych zalecono też m.in. zorganizowanie pracy placówki w taki sposób, by zachować dystans między osobami przebywającymi w budynku i ograniczyć gromadzenie się uczniów. Zapisano też, że należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Reklama

W specjalnych zaleceniach dla strefy żółtej i czerwonej (zalecenia dla obu stref są takie same) zapisano, że dodatkowo można: ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut), ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę), ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.

Wskazano także na możliwość wprowadzenia obowiązku zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). To samo dotyczy nauczycieli i pracowników placówki.

Zapisano też możliwość wprowadzenia obowiązku osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.

Proponuje się wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).

Proponuje się także ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych. Przy czym pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.

W zaleceniach wymieniono też możliwość wprowadzenia pomiaru termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły. Zaznaczono, że gdy jest ona równa albo przekracza 38 st. C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z telepracy medycznej.

Wskazano także, że w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Podano, że jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 st. C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy37,2 st. C – 37,9 st. C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

W zaleceniach zapisano też możliwość wprowadzenia zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych, a także zalecenie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

Wskazano, że w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim lub po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego zapisano, że nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.