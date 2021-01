Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji zdrowia odpowiadał na pytania posłów m.in. o powrót dzieci do szkół po 17 stycznia, czyli po zakończeniu ferii zimowych. Podkreślił, że przywrócenie tradycyjnej nauki w klasach I-III szkół podstawowych jest celem rządu.

Minister zaznaczył, że jesteśmy w okresie poświątecznym i trwa obserwacja danych o liczbie nowych zakażeń oraz trendu pandemicznego.

"Nie będziemy mieli komfortu, żeby podjąć decyzję o otwarciu szkół z dużym wyprzedzeniem, nie ma takiej możliwości. Musimy jeszcze tydzień obserwować, co się dzieje po świętach, a to oznacza, że będziemy mieć tylko tydzień do rozpoczęcia kolejnego semestru szkolnego" – mówił.

Zaznaczył, że decyzja zostanie podjęta na podstawie dziennej liczby zakażeń, ale – podkreślił – celem jest przywrócenie tradycyjnej nauki w klasach I-III.

"Tej decyzji nie ma" – zaznaczył. Przypomniał też, że od 10 do 17 stycznia prowadzone będą badania przesiewowe dla nauczycieli.

W grudniu Ministerstwo Zdrowia zebrało informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez kuratoria i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wynika z nich, że chętnych na przeprowadzenie testu będzie ok. 190 tys. osób. Obecnie – jak można przeczytać na stronie rządowej https://www.gov.pl/ – powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne zbierają listy imienne pedagogów ze szkół podstawowych. Wyjaśniono, że za proces testowania w powiatach odpowiadają powiatowe stacje sanepidu.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR w sanepidach i w mobilnych punktach drive-thru.

"Testy na obecność koronawirusa będą dla nauczycieli odbywały się na zasadzie dobrowolności. Jeśli nauczyciel nie ma niepokojących objawów choroby i nie zdecyduje się na test, będzie mógł wrócić do nauczania" – czytamy.

Na stronie podano najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące testowania nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2.

Jedno z pytań dotyczyło tego, kto zostanie poinformowany o wyniku testu danego nauczyciela? "Jeśli wynik będzie pozytywny, wtedy pracownik automatycznie zostanie skierowany na izolację, a sanepid rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną" – brzmiała odpowiedź.

Inne pytanie dotyczyło tego, co grozi nauczycielowi, który nie będzie chciał się przetestować. "Testowanie jest dobrowolne" – wyjaśniono.

Jeszcze inne pytanie brzmiało, czy będą testowani również pracownicy szkolnej administracji i obsługi. "Tak. Personel ze szkół może także zgłaszać się do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracowników administracji obowiązują identyczne zasady jak nauczycieli" – podano.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podał, że na 190 tys. osób chętnych 130 tys. to nauczyciele, a 60 tys. to pracownicy administracji szkół.