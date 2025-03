Nie tylko MEN, ale i MRPiPS pracuje nad zmianą przepisów

Wszyscy niecierpliwie oczekujemy na cieplejsze dni, a tymczasem w związku z tym powracają pytania, które wybrzmiewały w przestrzeni publicznej gdy do końca zbliżały się letnie wakacje. Chodzi o prowadzenie lekcji w szkołach w czasie upałów. Powrót tematu w tym momencie nie jest oczywiście przypadkowy – po pierwsze, zbliża się lato, a po drugie, MRPiPS pracuje obecnie nad przepisami dotyczącymi maksymalnej temperatury w miejscu pracy.

Przypomnijmy, że obowiązujące przepisy jasno określają to, jak powinien postępować dyrektor szkoły, gdy temperatura w pomieszczeniach jest zbyt niska. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach jasno wynika, że w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, należy zapewnić temperaturę w wysokości co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest to możliwe, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Niestety w przepisach nie wskazano, jak należy postąpi, gdy temperatura w pomieszczeniach jest zbyt wysoko. Nie wiadomo również, jakie wskazania termometrów należałoby uznać za nieodpowiednie do prowadzenia lekcji.

Krótsze lekcje lub nauka zdalna

Można się domyślać, że obecne brzmienie przepisów nie jest przypadkowe, skoro w lipcu i sierpniu trwają wakacje, a temperatury w maju i czerwcu jeszcze nie tak dawno nie były szczególnie wysokie. To się jednak zmienia i upał coraz częściej towarzyszy nam od maja aż do końca września. To zaś istotnie wpływa na komfort pracy uczniów i nauczycieli.

Choć specjaliście wielokrotnie podkreślali, że mimo braku regulacji, która wprost odnosiłaby się do upałów, dyrektorzy mają podstawy prawne do działania, jeśli uznają, że temperatura panująca w pomieszczeniach szkolnych nie jest odpowiednia do prowadzenia zajęć, to jednak kierujący placówkami nie korzystali zbyt chętnie ze stwarzanych im możliwości i ani nie dowoływali, ani nie skracali lekcji. To jednak może się zmienić, bo jak się okazuje, w MEN toczą się prace nad stworzeniem przepisów, które miałyby wprost regulować to, jak w trakcie upałów powinien postępować dyrektor placówki.

Wśród wskazywanych możliwości najczęściej pojawiają się trzy:

- skrócenie lekcji do 25 minut,

- nauczanie zdalne,

- zmiana harmonogramu zajęć tak, by lekcje były prowadzone jedynie w godzinach porannych.

MEN współpracuje z MRPiPS

Przypomnijmy, że MRPiPS przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy. Wynikające z niego zmiany sprowadzają się do dodania do już obowiązujących przepisów tylko jednego paragrafu – 30a. Wynika z niego, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę nie wyższą niż 35°C (308 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Z kolei przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, temperatura nie będzie mogła być wyższa niż 32°C (305 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.

I choć z przygotowanego projektu wynika, że przewidziane w nim ograniczenia nie będą stosowane u wszystkich pracodawców, to w sposób naturalny prace nad tymi przepisami warto połączyć z uregulowaniem przez MEN sytuacji nauczycieli i uczniów. Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami resortu, przepisy miałyby być gotowe i możliwe do zastosowania już w tym roku szkolnym.