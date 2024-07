Sprawę dla portalu TOK FM opisał Jacek Stawiany, pisały też o niej lokalne media, m.in. rzeszowska „Gazeta Wyborcza”. Ogromny pomnik artysty Andrzeja Pityńskiego, upamiętniający rzeź wołyńską, zostanie odsłonięty 14 lipca 2024 roku we wsi Domostawa. Wzbudza on kontrowersje nie tylko dlatego, że integralnym jego elementem jest figurka dziecka nabitego na widły. Chodzi także o te rzeźby odciętych, dziecięcych główek na sztachetach. Dlaczego ten makabryczny wyraz ekspresji artystycznej będzie straszyć mieszkańców wsi oddalonej o 140 kilometrów od granicy przedwojennego województwa wołyńskiego, na której kończy się obszar, gdzie miała miejsce ta straszliwa zbrodnia?

Niełatwo być patriotycznym pomnikiem, ale może warto?

Życia jak do tej pory pomnik „Rzeź Wołyńska” nie miał łatwego. Został zamówiony przez organizację polonijną Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Kosztował 1,5 mln zł, z czego 590 tys. zł zebrał w darowiznach Społeczny Komitet Budowy Pomnika. Ma 14 metrów wysokości i waży ponad 10 ton. Wyszedł spod dłuta artysty Andrzeja Pityńskiego w 2018 roku. Jego twórca od 1974 roku mieszkał w USA, w 2020 roku zmarł. Zanim umarł, rzeźbił dzieła o znaczących tytułach: „Pomnik Katyński” (stanął w Jersey City), „Partyzanci” (Boston) czy „Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej” (Warszawa, Żoliborz). Pomnika „Rzeź Wołyńska” nie chciał jednak nikt. Ani Kielce, ani Rzeszów, ani Stalowa Wola, ani Toruń, ani Jelenia Góra.

Prawdopodobnie nie chciano go w tych miastach ze względu na jego, cóż, wygląd. Przedstawia on bowiem orła z nazwami miejscowości, gdzie miała miejsce rzeź wołyńska i gdyby na tym artysta poprzestał, nikt by nie mógł mieć żadnych zastrzeżeń. Artystę jednak trochę poniosło, wyrzeźbił dziecko nabite na widły i dziecięce główki nabite na sztachety, co może nie wpływać zbyt dobrze na dobrostan osób, które będą to musiały oglądać codziennie. Więc pewnie Kielczanie i Rzeszowianki nie płaczą jakoś szczególnie za tym pomnikiem.

Czemu jednak Domostawa, a raczej Jarocin, bo to jarociński wójt był w tej sprawie osobą decyzyjną, zdecydował się chcieć ów pomnik? Na pytanie Stawianego wójt gminy Jarocin Tomasz Podpora odpowiada przede wszystkim, że to nie był jego pomysł, tylko jego poprzednika Zbigniewa Walczaka. Niemniej, Podporze z pewnymi zastrzeżeniami się on podoba i zamierza uświetnić swoją osobą uroczyste otwarcie w niedziele. Z pewnymi zastrzeżeniami, bo na te zmasakrowane dziecięce ciała trochę się krzywi. Konkluduje jednak, że nie jemu dyskutować z wizją artystyczną mistrza. Ale czy wójt nie boi się, że pomnik pogorszy relacje polsko-ukraińskie? Nie boi się, bo te są w Jarocinie doskonałe. Poza tym – to już Stawiany – póki co gmina na pomniku zyskuje turystycznie. Przyjeżdżają ją oglądać nawet z Warszawy.