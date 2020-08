Dostęp do lepszych testów diagnostycznych to jedna z najważniejszych potrzeb w obliczu pandemii COVID-19. Obecnie do diagnozowania choroby wykorzystuje się głównie dwie metody. Jedna - jak czytamy w opisie badania - oparta jest na sekwencjonowaniu nowej generacji (mNGS), które jest drogie. Druga z kolei to test genetyczny wykonywany metodą RT-PCR, który wykrywa obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w wymazie z gardła i nosa, do czego niezbędny jest zaawansowany technologicznie sprzęt.

Na łamach pisma „PLOS Pathogens” badacze z Chińskiej Akademii Nauk i innych ośrodków przedstawili nowy test, który ma pokonywać te przeszkody. Wykorzystali w nim intensywnie używaną w ostatnich latach metodę inżynierii genetycznej CRISPR.

Test o nazwie CRISPR-COVID pozwala na uzyskanie wyniku w zaledwie 40 minut przy podobnej czułości i swoistości jak testy oparte na sekwencjonowaniu genów.

Przy masowej produkcji, materiały do wytworzenia jednego testu CRISPR mają przy tym kosztować zaledwie 70 centów. To oznacza, że cenowo jest także konkurencyjny w odniesieniu do obecnych metod.

„Pokazaliśmy oparty na CRISPR test dla COVID-19, który oferuje krótszy czas oczekiwania na wyniki i wysoką wartość diagnostyczną nawet w miejscach bez dostępu do drogiego sprzętu, bez potrzeby użycia termocyklerów (urządzenia używane przy obecnych testach - red.)” - podkreślają autorzy wynalazku.