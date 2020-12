Zespół z Uniwersytetu w Tel Awiwie sprawdził, jak promienie UV o różnej długości fali oddziałują na HCoV-OC43. To wirus spokrewniony z SARS-CoV2. Zdaniem naukowców, ultrafiolet będzie działał podobnie na zarazek, który wywołał epidemię.

„Cały świat szuka skutecznego sposobu niszczenia koronawirusów. Problem polega na tym, że aby zdezynfekować autobus, pociąg, sportową halę, czy samolot z pomocą środków chemicznych, potrzeba do tego ludzi i czasu, aby wirusobójczy środek mógł zadziałać” - zwraca uwagę prof. Hadas Mamane, autor pracy opublikowanej na łamach „Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology”.

„Układy dezynfekujące oparte na żarówkach LED można tymczasem zainstalować na przykład w systemach wentylacyjnych, klimatyzacjach i sterylizować zasysane oraz wprowadzane do pomieszczeń powietrze” - dodaje ekspert.

Metodę można też zastosować do dezynfekcji wody, czy różnych powierzchni.

Według uzyskanych wyników proponowana metoda nie będzie nastręczać wielu trudności, także jeśli chodzi o wprowadzenie na rynek.

„Odkryliśmy, że zabicie koronawirusa z pomocą świetlówek LED emitujących światło ultrafioletowe jest proste. Niszczyliśmy wirusy, używając tańszych i łatwiej dostępnych diod, które zużywają mniej energii i nie zawierają rtęci, jak zwykłe świetlówki. Nasze badania mają zastosowania komercyjne i niosą ważne skutki dla społeczeństwa, ponieważ wskazują na możliwość łatwego i bezpiecznego wykorzystania diod we wszystkich sferach życia” - mówi prof. Mamane.

Poszukując optymalnej długości fali, badacze odkryli, że fale mierzące 285 nanometrów działają niemal równie skutecznie, jak 265-nanometrowe, które jednak powstają w droższych i trudniej dostępnych diodach.

W czasie testów ultrafiolet niszczył 99,9 proc. wirusowych cząstek w ciągu zaledwie pół minuty.

To nie wszystko, w dalszych badaniach naukowcy chcą sprawdzić skuteczność metody na innych wirusach i na bakteriach.

Przestrzegają jednak, że próby samodzielnej dezynfekcji z pomocą emitujących UV diod jest niebezpieczne. System musi być bowiem tak zaprojektowany, aby człowiek nie był wystawiony na działanie ultrafioletowego światła.

Więcej informacji na ten temat:

https://aftau.org/news_item/led-lights-found-to-kill-coronavirus-global-first-in-fight-against-covid-19/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1011134420304942?via%3Dihub