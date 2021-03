Drobne cząsteczki tworzywa sztucznego można znaleźć we wszystkim, od kosmetyków, pasty do zębów i włókien odzieżowych, po żywność, powietrze i wodę pitną.

Okazuje się, że te wszechobecne drobiny plastiku mogą być siedliskiem i nośnikiem opornych na antybiotyki bakterii i patogenów. Zwłaszcza gdy kanalizacją trafią do ścieków w oczyszczalniach. Na cząsteczkach mikroplastiku tworzą się śluzowate warstwy osadu lub biofilm, który umożliwia patogenom przywieranie i mutowanie i wymianę DNA.

W najnowszych badaniach naukowcy z New Jersey Institute of Technology (USA) wykazali, że niektóre szczepy bakterii zwiększały oporność na antybiotyki nawet 30-krotnie, żyjąc w biofilmach, tworzących się na mikroplastikach. Drobinki plastiku to nośniki, na których wędrują patogeny.

„Dla nas mikroplastiki to drobinki, ale w rzeczywistości stanowią one rozległą przestrzeń dla patogenów” - wyjaśnia członek zespołu, Mengyan Li.

Naukowcy podkreślają, że w oczyszczalni ścieków część mikroplastików może trafić do środowiska, mimo filtrów i innych procesów uzdatniania wody.

Więcej na ten temat: https://news.njit.edu/study-shows-microplastic-waste-becomes-hubs-pathogens-antibiotic-resistant-bacteria (PAP)