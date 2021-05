Powstanie Łukasiewicza zmieniło krajobraz innowacyjności Polski. Instytuty Łukasiewicza pracują w sposób zaplanowany i skoordynowany w grupach badawczych. Odpowiadają one kierunkom badawczym wskazanym przez Radę Centrum, określonym jako kluczowe dla realizacji celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Są to inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia. Łukasiewicz rozwija programy badawcze kierunkujące prace naukowców w obszary strategiczne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Łukasiewicz jest jednym z elementów rządowego systemu wsparcia innowacji. Realnie przyczynia się do wzrostu zainteresowania polskich przedsiębiorstw inwestycjami w badania i rozwój.

- Rządowa strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wśród kluczowych obszarów wskazuje między innymi trwały wzrost gospodarczy oparty na wiedzy, danych i doskonałości organizacyjnej. Ma temu służyć wspieranie innowacyjności i wdrażanie efektów nowych inicjatyw do gospodarki. Stąd rosnąca liczba narzędzi dla przedsiębiorców poszukujących innowacji, np. ulga B+R, IP box, prosta spółka akcyjna. System wsparcia uwzględnia także programy dla innowacyjnych firm, takie jak Start in Poland czy Platforma Przemysłu Przyszłości i wreszcie przeorientowanie instytucji naukowych w kierunku biznesu – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Przed powstaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz przedsiębiorcy szukający wsparcia naukowo-technologicznego dla swojego pomysłu mieli przed sobą bardzo rozbudowany system różnorodnych instytutów. Tworzyło to barierę w poznaniu oferty naukowców i utrudniało kontakt z ekspertami mogącymi pomóc rozwiązać problem technologiczny.

Powstanie Łukasiewicza zwiększyło w oczywisty sposób zasięg rynkowy oferty Instytutów Łukasiewicza. Pozwoliło na stworzenie propozycji dla biznesu obejmującej zakresem cały ciąg technologiczny. Występowanie w konkursach zsieciowanej organizacji zwiększyło jej możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Przed naukowcami i inżynierami Łukasiewicza otworzyło szansę na rozwój w nowych obszarach naukowych i komercjalizacyjnych.

- Barierą we wdrażaniu innowacji wciąż pozostają niewystarczające powiązania między przedsiębiorstwami a organizacjami badawczymi oraz szkolnictwem wyższym i zawodowym. Wyzwaniem pozostaje również zwiększenie liczby projektów pilotażowych ułatwiających wdrażanie zaawansowanych technologii do gospodarki. I to właśnie jest nasz najważniejszy cel, jednoznacznie określony w przyjętym Krajowym Planie Odbudowy – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Szybkie i łatwe rozwiązania dla biznesu

Łukasiewicz dostarcza przedsiębiorstwom kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Doskonałym przykładem na systemowe generowanie mechanizmów współpracy pomiędzy nauką a biznesem jest system Wyzwań Łukasiewicza. W ramach tej innowacyjnej formuły, każde przedsiębiorstwo, o dowolnej skali i strukturze właścicielskiej może, poprzez wypełnienie formularza na www.lukasiewicz.gov.pl, zgłosić problem technologiczny, który może być rozwiązany na drodze realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Łukasiewicz w ciągu 15 dni roboczych bezpłatnie dostarcza alternatywne propozycje projektów podejmujących wyzwanie, a także rekomenduje zespoły ekspertów i zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Dodatkowo, jeżeli rozwiązaniem wyzwania jest gotowy, istniejący w Łukasiewiczu produkt lub usługa (takie jak zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami), wówczas dzięki Wyzwaniom Łukasiewicza zostanie ona zaproponowana przedsiębiorcy w 7 dni roboczych. W ramach Wyzwań Łukasiewicza istnieje też możliwość zidentyfikowania potencjalnego źródła dofinansowania badań ze źródeł krajowych i zagranicznych. Eksperci Łukasiewicza wspierają także w przygotowaniu wniosków w zidentyfikowanych konkursach.

- Zainteresowanie ofertą Łukasiewicza przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Dość powiedzieć, że w I kwartale tego roku liczba wyzwań rzuconych Łukasiewiczowi przez przedsiębiorstwa była porównywalna z liczbą wyzwań za cały 2020 rok, a z Wyzwań Łukasiewicza od początku uruchomienia programu, złożyliśmy już blisko 400 ofert na badania, produkty i usługi. Dla nas to jednak wciąż za mało. Chcemy rozwijać Łukasiewicza i budować potencjał badawczy, który przełoży się na rosnącą liczbę wdrożeń innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Liczby

W trudnym, pandemicznym 2020 roku, Instytuty Łukasiewicza łącznie osiągnęły wynik netto na poziomie 67,6 mln zł, co jest niemal 20-krotną poprawą w stosunku do roku 2019. Przy nieznacznym 0.4% spadku przychodów, które osiągnęły poziom 1,375 mld zł, ten dobry wynik został osiągnięty dzięki redukcji kosztów o 3,7%. W 2020 roku Instytuty Łukasiewicza otrzymały subwencje w łącznej kwocie 274,75 mln zł oraz dotacje celowe w kwocie 15 mln zł.

Drużyna Łukasiewicza i innowacyjny biznes

Łukasiewicz podczas uroczystego spotkania z okazji 2. rocznicy powstania, w obecności wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra Wojciecha Murdzka wyróżnił najbardziej zaangażowanych pracowników, przyznał nagrodę specjalną za projekt covidowy oraz uhonorował najbardziej aktywnych, współpracujących z nim partnerów biznesowych.

Wyróżnienia otrzymali: Anna Szerling z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki oraz Andrzej Noskowiak z Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna, gospodarze największej liczby wyzwań, zaangażowani w proces tworzenia dojrzałej, kompleksowej oferty dla biznesu oraz zespół projektowo – badawczy z Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Łukasiewicz – Instytutu Polimerów i Barwników za zaprojektowanie od podstaw i uruchomienie linii produkującej maseczki medyczne wyłącznie z polskich surowców. Łukasiewicz zapewni wyróżnionym osobom udział w wybranej przez nich konferencji lub szkoleniu, co pozwoli na wzmocnienie ich kompetencji naukowych i zawodowych.

Za odwagę w podejmowaniu wyzwań i zdolność umiejętnego wykorzystania potencjału polskiej nauki do budowy nowoczesnej, polskiej marki wyróżnienie otrzymała Dawtona, a za konsekwentne wyznaczanie trendów, otwartość na innowacje uhonorowana została firma Steico.