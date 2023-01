Reklama

Autorka artykułu Catherine Kaputa, która jest ekspertem w zakresie wzmacniania marki i rozwoju kariery, wymienia 8 rodzajów najbardziej pożądanych pracowników.

Innowator

To osoba, która dostrzega możliwości wprowadzania innowacji w firmie, również w okresach kryzysu i zmiany. Może być impulsywna i często zmieniać zdanie, co jednak dobrze służy jej kreatywności. To osoba, która przełamuje myślowe schematy.

Lider

Motywuje innych i sprawia, że podnoszą sobie poprzeczki. Ma silną świadomość realizowanej misji, a podstawą jego zawodowego DNA jest rozwiązywanie i nadzorowanie procesu przezwyciężania problemów. Potrafi patrzeć na kondycję firmy z szerokiej perspektywy.

Indywidualista

Jest na tyle pewny siebie, by nie podążać za tłumem. Jest także typem outsidera, charakteryzuje się poza tym niezależnością i zdolnością do samodzielnego myślenia. Często jest spontanicznym ekstrawertykiem, może być także agresywny czy egocentryczny. To koszmar biurokratów.

Inżynier

Lubi „majstrować” przy ideach, przedmiotach czy procesach – jego celem jest ich usprawnianie. Jest krytyczny wobec siebie i innych w przypadku, gdy coś nie idzie po jego myśli. Jest raczej typem introwertyka i samotnika. Ludzie postrzegają go jako detalistę, który jednak pozostaje przy tej cesze kreatywny.

Ekspert

Specjalizuje się w wąskiej dziedzinie, która jest jego pasją śledzoną z bliska. Jego celem jest włożenie własnego wkładu w wybrany obszar. Podejmuje przemyślane decyzje w oparciu o badania i analizy. Jest niezawodny.

„Sfokusowany” marketingowiec

Znakomicie rozumie swoją grupę docelową klientów i pozostaje z nią w bliskim kontakcie. Zawsze wie, w jaki sposób można zachwycić klienta. Jest wyczulony na opinie kupujących, dzięki czemu ma ich pełne zaufanie.

Elitarny

Znajduje się w ścisłej czołówce specjalistów danej rynkowej niszy. Ma silną sieć kontaktów, dzięki czemu jest bardzo pożądany przez firmy. Lubi otaczać się luksusem i utrzymuje wysoki standard życia. Pomimo tego nie jest nigdy uważany za pozera. Charakteryzuje się dużą pewnością siebie i szacunkiem dla własnej osoby.

Sprawczy

Ten typ pracownika jest przekonany, że może zmieniać świat. Reaguje empatycznie i emocjonalnie na niesprawiedliwość i cierpienie innych. Czasem czuje się przytłoczony oczekiwaniami otoczenia, ale pomimo tego ma problemy z mówieniem „nie”. Ludzie postrzegają go jako prawdomównego, chętnego do pomocy oraz niezawodnego.