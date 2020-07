"Dane PMR wskazują, że wartość rynku płatnych serwisów VOD w Polsce rośnie dynamicznie. W 2019 r. przychody dostawców VOD przebiły poziom miliarda złotych. W ocenie PMR rynek VOD doświadcza obecnie największej hossy, która w praktyce trwa już od trzech lat. W bieżącym roku nastąpi punkt kulminacyjny wzrostów na rynku i zyska on najwięcej w swojej historii. Oprócz tego, że rynek znajduje się w fazie organicznego wzrostu, dodatkowym 'boosterem' okaże się czynnik epidemiczny, czyli lockdown z uwagi na pandemię COVID-19. Kolejne lata przyniosą coraz większe nasycenie rynku płatnymi usługami VOD i w związku z tym coraz mniejszy potencjał rynku do wzrostu (CAGR 2020-2025: 8,1%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025".

Głównym powodem pozytywnej koniunktury na rynku jest zdecydowanie segment serwisów subskrypcyjnych (SVOD). W ocenie PMR, odpowiada on za więcej niż połowę wartości rynku.

"Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, gdy uwzględni się w nim przychody z serwisu HBO GO w kanale operatorskim, czyli dystrybuowanego głównie jako dodatek do usługi płatnej telewizji. PMR szacuje, że w 2019 r. liczba subskrypcji serwisów SVOD (nie licząc HBO GO w kanale operatorskim z uwagi na jego specyfikę), rosnąca organicznie w dwucyfrowym tempie, była już powyżej 2 mln. Biorąc pod uwagę, że na jedno gospodarstwo może przypadać kilka subskrypcji, daje to wskaźnik penetracji serwisami SVOD w Polsce na poziomie ok. 9% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Penetrację dwukrotnie podbija współdzielenie subskrypcji między różnymi użytkownikami, jednak nie ma to przełożenia na dodatkową wartość rynku, a jedynie osłabia potencjał zarobkowy dostawców VOD" - czytamy dalej.

W 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19 PMR spodziewa się przyspieszenia we wzroście subskrypcji w ramach serwisów SVOD.

"W tym czasie przyrost netto nowych subskrypcji będzie o połowę wyższy od ubiegłorocznego. Lockdown związany z epidemią utrwali u dotychczasowych użytkowników potrzebę korzystania z usługi na dłużej oraz spowoduje napływ zupełnie nowych klientów. Skutki czynnika epidemiologicznego rozłożą się też na kolejne lata, w praktyce na krótki okres prognoz - część użytkowników na chwilę zachęconych do korzystania z platform SVOD podczas epidemii wróci do ich regularnej subskrypcji po jakimś czasie. Średnia, a przede wszystkim długa perspektywa prognoz na rynku SVOD to napływ tzw. 'late comersów' oraz standaryzacja usługi wśród dotychczasowych subskrybentów" - czytamy dalej.

W kwietniu br. najpopularniejszymi platformami VOD wśród polskich gospodarstw domowych (które deklarowały, że korzystały z tych serwisów w ciągu ostatnich trzech tygodni) były: Netflix - 45,6%, HBO Go - 24,2%, Player - 21,5%, CDA Premium - 17,3%, Ipla - 17,3%.