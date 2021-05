Jak zaznaczył Gut-Mostowy, wydłużenie do dodatkowy rok ważności voucherów jest odpowiedzią ministerstwa na postulaty organizatorów turystycznych i samych turystów. Dodał, że chodzi o vouchery, na których otrzymanie podróżni wyrazili zgodę i dotychczas ich nie zrealizowali.

"W sumie, po zmianie ten okres może wynosić 2 lata od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna i której dotyczyło odstąpienie od umowy i wystawienie vouchera" - zaznaczył.

"Chodzi o to, żeby podróżni, którzy do tej pory nie mieli możliwości zrealizować otrzymanych voucherów, mogli z nich skorzystać w późniejszym okresie" - powiedział.

Wyjaśnił przy tym, że osoby, które przyjęły voucher, ale do tej pory go nie zrealizowały, będą mogły wykorzystać go w przyszłości. "Podróżni, którzy już przyjęli voucher, ale z niego zrezygnują, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów imprezy na podstawie przepisów ogólnych ustawy o imprezach turystycznych w zakresie odstąpienia od umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności" - wskazał.

Jak podkreślił wiceszef resortu rozwoju, z wydłużenia ważności voucherów skorzystają też organizatorzy turystyczni, którzy będą mogli bezgotówkowo rozliczyć się z podróżnymi. "Szacunkowa wartość niezrealizowanych voucherów wynosi ok 100 mln zł" - dodał.

Przypomniał, że intencją proponowania voucherów było, aby turyści nie żądali wycofania środków za nieodbyte imprezy, tylko przesunęli je w czasie. "To rozwiązanie pomagało utrzymać biurom podróży płynność finansową" - wyjaśnił. Wskazał, że na wybór voucherów zdecydowało się ok. 25 proc. turystów.

Według wiceministra rozwoju najlepszą pomocą dla branży turystycznej jest możliwość działania. "Nie ma lepszej informacji dla branży niż taka, że następuje otwarcie gospodarki, w tym ruchu turystycznego" - dodał.

"Dane z portali rezerwacyjnych pokazują, że długi weekend w czerwcu i cały czerwiec jest bardzo intensywnie rezerwowany. Co więcej, jeden z portali rezerwujących noclegi, podał, że 63 proc. wszystkich rezerwacji, które są w tej chwili robione, to beneficjenci programu polskiego bonu turystycznego" - powiedział.

"To pokazuje, jak ważnym elementem wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej jest bon turystyczny" - dodał Gut-Mostowy.

Ustawa o przeciwdziałaniu epidemii, wprowadziła od 1 kwietnia ub.r. możliwość zwrotu wpłat za imprezy turystyczne, które się nie odbyły z powodu epidemii, po skutecznym odstąpieniu od takiej umowy, po upływie 180 dni od poinformowania o takim fakcie lub zamiast zwrotu pieniężnego - pozwalało na dokonanie zwrotu w formie vouchera do zrealizowania w ciągu roku.