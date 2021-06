Blue Abyss ma mieć powierzchnię 40 na 50 metrów, choć tylko jego centralna część będzie schodziła na głębokość 50 metrów. To jednak wystarczy, by stał się on także największym na świecie pod względem objętości - zmieszczą się w nim 42 tysiące metrów sześciennych wody, co jest odpowiednikiem 17 basenów o wymiarach olimpijskich lub 168 milionów kubków herbaty.

Basen ma mieć przede wszystkim zastosowanie szkoleniowo-techniczne - według inwestorów będzie używany do szkolenia nurków głębinowych oraz astronautów wybierających się na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a także do testowania sterowanych zdalnie robotów podwodnych, choć może być wykorzystywany do kręcenia podwodnych scen filmowych.

Inwestor, prywatna firma Blue Abyss, która jest w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę, szacuje, że projekt będzie kosztować 150 milionów funtów. Inwestycja ma stworzyć 160 miejsc pracy i będzie generować dla lokalnej gospodarki 8 milionów funtów rocznie. Według planów budowa potrwa 18 miesięcy, co oznacza, że jeśli pozwolenie zostanie wydane bez opóźnień, basen powinien zostać oddany do użytku w 2023 r.

Basen w Mszczonowie pod Warszawą, który otwarto w listopadzie zeszłego roku, ma 45,4 m głębokości.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)