Płyta "Voyage" będzie zawierać 10 nowych utworów i zostanie wydana 5 listopada. Zespół przekazał, że dwa single "I Still Have Faith in You" i "Don't Shut Me Down" już są dostępne do odsłuchania w internecie.

Nowy album będzie pierwszy od czasu "The Visitors" z 1981 roku. "Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy by ją przerwać" - oświadczył zespół. "Mówią, że to nieroztropne robić 40 letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację +The Visitors+" - przekazali członkowie zespołu.

Koncert połączony z wirtualnym show ma odbyć się 27 maja 2022o roku w brytyjskiej stolicy. ABBA zachęca do obejrzenia go twierdząc, że będzie to "najbardziej osobliwy i spektakularny koncert jaki można sobie tylko wymarzyć".

Przyszłoroczny koncert odbędzie się w 50. rocznicę założenia zespołu. Jak przypomina agencja AP, nazwa zespołu ABBA to akronim z pierwszych liter imion czwórki członków zespołu: 71-letniej dziś Agnethy Faeltskog, 76-letniego Bjoerna Ulvaeusa, 74-letniego Benny'ego Anderssona i 75-letniej Anni-Frid Lyngstad.

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo", zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory ABBA uważana jest za jeden z bardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki. Na całym świecie grupa sprzedała ponad 300 milionów płyt.

W 2010 ABBA została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a 7 maja 2013 roku w Sztokholmie otwarto muzeum poświęcone zespołowi. (PAP)