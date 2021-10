Brytyjski rząd czeka na wyniki trwającej już od dekady analizy warunków przetrzymywania słoni w ogrodach zoologicznych oraz parkach safari. Badanie zlecił po doniesieniach o zaniżonej średniej długości życia tych zwierząt w niewoli („National Geographic” podaje, że wynosi ona 17 lat w porównaniu z 56 latami na wolności), a także licznych przypadkach problemów psychicznych oraz występujących chorób, np. artretyzmu, nowotworów czy przepukliny. Możliwe, że brytyjskie ogrody zoologiczne dostaną całkowity zakaz trzymania nowych słoni (choć te, które już żyją w zoo, miałyby tam pozostać do śmierci). Według aktywistów byłby to solidny fundament do dalszej dyskusji o tym, czy jakiekolwiek stworzenia powinny być trzymane w klatkach. Bo ich zdaniem miejsce żywych istot jest w ich naturalnym środowisku, a nie w centrach rozrywki, w których ludziom pokazuje się zwierzęta, sprzedaje się gofry i baloniki. I gdzie nierzadko dokonuje się drastycznej selekcji osobników, które nie pasują do określonej puli genowej.