Z analizy Bloomberga na podstawie oficjalnych danych handlowych wynika, że w ubiegłym roku chińskie firmy kupiły używany sprzęt do produkcji chipów komputerowych z Japonii, Korei Południowej, Tajwanu i innych krajów o wartości prawie 32 miliardów dolarów. To o 20 procent więcej niż w 2019 r.

A ponieważ firmy takie jak Huawei Technologies gromadziły zapasy w obawie przed amerykańskimi sankcjami, wartość importu chipów komputerowych wzrosła do prawie 380 miliardów dolarów, co stanowi około 18 proc. całego importu Chin w ubiegłym roku.

Chiński plan samowystarczalności technologicznej

Stany Zjednoczone stale ograniczają dostęp chińskich firm do amerykańskich technologii, zmuszając Pekin, po latach powolnego postępu, do podwojenia wysiłków na rzecz rozwoju krajowej branży procesorów. Działania administracji Trumpa ujawniły słabość Chin w tym kluczowym sektorze. Dlatego nawet po objęciu prezydentury przez Joe Bidena, Pekin kontynuuje nowy, rozległy plan samowystarczalności w dziedzinie półprzewodników.

„W najbliższym czasie Chiny będą uzależnione od importu, by w końcu rozwinąć produkcję półprzewodników” - powiedział Dan Wang, analityk ds. Technologii w Gavekal Dragonomics w Szanghaju. „Chiny nie mają jeszcze zdolności do produkowania potrzebnego im zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów. Kraj dużo inwestuje, ale sukces będzie wymagał ponad dziesięciu lat wysiłku ”.

Chińskie firmy, takie jak Semiconductor Manufacturing International Corp., zwiększyły zakupy maszyn potrzebnych do produkcji płytek krzemowych i mikroprocesorów komputerowych. Według grudniowego raportu stowarzyszenia branżowego SEMI, Chiny stały się największym rynkiem dla takiego sprzętu w 2020 roku.

Tajwan rośnie w siłę

Ponieważ Huawei i inne chińskie firmy technologiczne gromadzą zapasy półprzewodników, w 2020 roku import wzrósł o około 14 proc. Huawei został umieszczony na czarnej liście rządu USA, co uniemożliwia chińskiemu gigantowi kupowanie od amerykańskich dostawców chipów i innych komponentów, których potrzebuje do smartfonów i sprzętu komunikacyjnego. Administracja Trumpa jeszcze bardziej zaostrzyła przepisy, aby powstrzymać każdą firmę używającą amerykańskiego sprzętu przed dostawami dla Huawei.

Chińskie zakupy chipów wzrosły również z powodu silnego globalnego popytu na komputery i technologie, który jest wynikiem masowej pracy z domu w czasie pandemii. Duża część chipów importowanych przez Chiny jest montowana w urządzeniach, od smartfonów po laptopy, a następnie eksportowana.

Jednym z największych zwycięzców tego gwałtownego wzrostu popytu na chipy był Tajwan. Zamówienia w Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. i innych firmach wystrzeliły w górę, a wzrost gospodarczy Tajwanu po raz pierwszy od 30 lat przewyższył wzrost PKB Chin. Rosnący popyt przyczynił się również do globalnego niedoboru chipów dla producentów samochodów, co zmusiło niektóre fabryki samochodów do wstrzymania produkcji.

Popyt powinien nadal rosnąć w tym roku, a Semiconductor Industry Association prognozuje, że globalna sprzedaż chipów rozrośnie się w tym roku o 8,4 proc., co nadal będzie przynosić korzyści firmom takim jak TSMC, Intel Corp. i Samsung Electronics Co.

To, czy ta bonanza dla zagranicznych firm technologicznych będzie trwała, zależeć będzie od sukcesu i tempa rozwoju samowystarczalnego przemysłu półprzewodników w Chinach. Rząd ogłosi w marcu szczegóły swojej pięcioletniej strategii gospodarczej, w której samodzielność technologiczną wymienił jako narodowy cel strategiczny.

Jeżeli Państwo Środka będzie w stanie wytwarzać własne chipy i zmniejszać zależność od zagranicznego know-how, to zagraniczne firmy utracą udział w chińskim rynku.