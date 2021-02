Rok 2020 sprawił, że zależność firm, jak i użytkowników prywatnych od usług cyfrowych oferowanych przez gigantów takich jak: Apple, Amazon, Facebook, Google czy Microsoft jeszcze bardziej wzrosła. W obliczu jednego z najbardziej dotkliwych kryzysów w historii wydatki na komputery, gry wideo, zakupy online, reklamę w internecie oraz usługi chmurowe dla biznesu rosły - czytamy.

Według "WSJ" przełożyło się to na "przyprawiający o zawrót głowy wzrost" dla jednych z najpotężniejszych firm w historii. W czasie, kiedy sklepy i linie lotnicze walczyły o przetrwanie, łączne przychody pięciu największych firm USA - Apple'a, Microsoftu, Amazona, Facebooka i Alphabetu (spółka matka Google'a - PAP) urosły do 1,1 bln dol. Połączone zyski tych koncernów wzrosły o 24 proc., a łączna kapitalizacja rynkowa w ciągu ubiegłego roku zwiększyła się o połowę, osiągając 8 bln dol.

"Wall Street Journal" zwraca uwagę, że dla niektórych firm wzrost przychodów przełożył się również na zwiększenie zatrudnienia. Amazon w ubiegłym roku zrekrutował 500 tys. nowych pracowników.

Jak pisze dziennik, wzrost cyfrowych gigantów utrzyma się po pandemii koronawirusa. Gazeta przywołuje tu słowa prezesa Microsoftu Satyi Nadelli, który uważa, że wydatki na nowe technologie podwoją się do poziomu 10 proc. PKB po zakończeniu kryzysu.

Reklama

Firma Microsoft w 2020 r. odnotowała znaczący wzrost sprzedaży usług zarówno dla firm i klientów instytucjonalnych, jak i dla użytkowników prywatnych. Dużym popytem cieszyły się nie tylko laptopy Surface i usługi chmurowe oferowane przez ten koncern, ale i konsole Xbox. Potrójny wzrost liczby użytkowników odnotowała platforma do obsługi pracy i nauki zdalnej Microsoftu - Teams. W ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrosło również zainteresowanie reklamą w wyszukiwarce Bing. Jak odnotowuje "WSJ", wartość akcji Microsoftu w ciągu ostatniego roku wzrosła o ponad 30 proc. pozwalając firmie osiągnąć wycenę na poziomie 1,8 bln dol.

Firma Google, która oferuje najpopularniejszą usługę wyszukiwania treści w internecie i kontroluje większość cyfrowego rynku reklamy, odczuła negatywne skutki pandemii koronawirusa w pierwszej połowie 2020 r. Jak przypomina nowojorski dziennik wówczas to reklamodawcy wstrzymali środki przeznaczone na marketing online, jednak w kolejnych miesiącach roku wydatki wróciły do normy, a biznes reklamowy odbił się. Według Google'a, który nie podaje szczegółowych wyników dotyczących swoich przychodów, udział w reklamie zwiększa należący do firmy serwis YouTube.

Dużym udziałem w rynku reklamy cieszy się również Facebook, którego usługi takie jak Instagram, WhatsApp i Messenger w 2020 r. zwiększyły na całym świecie bazę nowych użytkowników ze względu na blokady gospodarki i nakaz pozostawania w domu, które interakcje międzyludzkie przeniosły w wielu krajach na grunt wirtualny. Facebook wykorzystując rosnącą popularność swoich usług wprowadził do Instagrama funkcje umożliwiające robienie zakupów bezpośrednio z poziomu tej aplikacji, a także wzmocnił wzajemną zależność swoich aplikacji m.in. przez uwspólnienie modułu wymiany wiadomości w obrębie komunikatorów.

Na pandemii zyskało również Apple, które w ciągu ostatniego roku cieszyło się znacznym wzrostem zainteresowania względem produkowanych przez koncern komputerów, tabletów i innych urządzeń potrzebnych do zdalnej pracy i nauki. W 2020 r. firma ta zaprezentowała mimo pandemii całą gamę nowych modeli telefonów iPhone, które przekładają się na znaczną część rocznych zysków Apple'a.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Apple odnotowało 111,4 mld dol. przychodów, co w ujęciu rok do roku stanowi wzrost o 21 proc. Microsoft zwiększył przychody o 17 proc. rok do roku, do 43,08 mld dol., Amazon - o 44 proc., do 125,56 mld dol. Alphabet osiągnął pułap 56,90 mld dol. notując wzrost o 23 proc., Facebook zaś - w ostatnim kwartale w ujęciu rocznym urósł o 33 proc. do poziomu przychodów wynoszącego 28,07 mld dol. (dane S&P Capital IQ).