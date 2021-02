Na świecie brakuje półprzewodników

Spółka Enphase Energy Inc. poinformowała we wtorek, że w czwartym kwartale „doświadczyła ograniczeń w globalnym łańcuchu dostaw półprzewodników”. Dyrektor naczelny Badri Kothandaraman określił kłopoty z zaopatrzeniem jako „możliwe do opanowania” i oczekuje, że problemy z dostawami ustąpią w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Firma odnotowała ostatnio silny wzrost popytu na swoje systemy mikroinwerterów, które przekształcają energię słoneczną z prądu stałego na prąd przemienny. Przychody za czwarty kwartał przekroczyły najśmielsze szacunki analityków.

Fotowoltaika bije się o dostawy z producentami aut elektrycznych

Producenci na całym świecie starają się zapewnić dostawy półprzewodników, które są niezbędne do wszystkiego, od smartfonów, po samochody. Qualcomm Inc., największy na świecie producent chipów mobilnych, w tym tygodniu zgłosił braki „we wszystkich segmentach”.

Enphase stanęło w obliczu niedoboru półprzewodników już w 2019 r., kiedy brak tranzystorów elektrycznych zmusił firmę do konkurowania o dostawy z producentami pojazdów elektrycznych.