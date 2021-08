badaczka sztucznej inteligencji (AI) z doktoratem w dziedzinie lingwistyki komutacyjnej, przez ponad cztery ostatnie lata pracowała w Google’u. Wcześniej była zatrudniona w Microsofcie, gdzie rozwijała m.in. aplikację, która za pomocą słów miała opisywać świat osobom mających problem ze wzrokiem. To Mitchell ściągnęła do Google’a Timnit Gebru, programistkę, badaczkę, współautorkę głośnej analizy pokazującej, że systemy rozpoznawania twarzy najlepiej radzą sobie z identyfikowaniem białych mężczyzn, są za to znacznie mniej skuteczne w przypadku kobiet i osób innego koloru skóry niż biały. Gebru – z pochodzenia Erytrejka – jako nastolatka uciekła do USA przed wojną i otrzymała tam azyl polityczny. Po zrobieniu doktoratu na Uniwersytecie Stanforda pracowała dla Apple’a.