Decyzja o aresztowaniu Saczkowa do 27 listopada br. zapadła we wtorek - podały w środę służby prasowe sądu dzielnicy Lefortowo. Za zdradę stanu grozi w Rosji kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Według telewizji RTVI rewizje w biurze Group-IB prowadziła Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB). Firma nie wypowiedziała się w sprawie przyczyn tych działań. Zapewniła, że obsługa wszystkich klientów odbywa się w sposób planowy, a prawnicy i menadżerowie firmy wyjaśniają sytuację związaną z rewizjami.

Group-IB zajmuje się tworzeniem oprogramowania ze sfery bezpieczeństwa informatycznego. Firma współpracuje z rosyjskimi organami ochrony prawa przy badaniu incydentów naruszających cyberbezpieczeństwo. Jej klientami są największe rosyjskie instytucje bankowe i telekomunikacyjne: Sbierbank, Alfa Bank i Megafon, a także państwowy koncern zbrojeniowy Rostiech (Rostec).