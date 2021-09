Co piąty Polak deklaruje, że posiadany przez niego smartfon ma dostęp do łączności 5G, a kolejne 20% nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie, wynika z raportu International Telco Report 2021: Consumer adoption of 5G firmy YouGov.

"Podobne wyniki i tak pozwalają Polsce wyprzedzić w rankingu takie kraje Europy Zachodniej, jak Niemcy (17% posiadaczy odpowiedniego sprzętu), Wielka Brytania (16%) czy Francja (również 16%). Wśród państw o najwyższym wskaźniku użytkowników 5G wyróżnić można przede wszystkim Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hong Kong, Indonezję i Indie. Wyraźna dysproporcja między regionami sprawia, że eksperci wróżą zmiany na światowym rynku innowacji" - czytamy w komunikacie. Reklama Zamiast Doliny Krzemowej siedziby nowych gigantów technologicznych znajdą się w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W wielu krajach, szczególnie w Azji, konsumenci są podekscytowani możliwościami oferowanymi przez 5G. Ale na innych rynkach ludzie są obojętni, a nawet zaniepokojeni, podano także. "Trzeba jasno powiedzieć, że takie postawy, obecne również W Polsce, stawiają nas na przegranym miejscu w światowymi wyścigu technologicznym" - skomentowała prezes agencji badawczej Inquiry - jedynego partnera firmy YouGov w Polsce - Agnieszka Górnicka, cytowana w komunikacie. Dane zebrane i opracowane przez YouGov sugerują, że europejscy i amerykańscy operatorzy sieci nie wykorzystali w pełni promocyjnego potencjału technologii, a świadomość dotycząca dostępności i funkcjonalności 5G wciąż jest niska. Globalnie aż 23 proc. respondentów nie wie, w jaki sposób nowy standard łączności miałby wpływać na doświadczenia towarzyszące korzystaniu z internetu. Jednocześnie oznacza to, że kiedy firmy położą większy nacisk na komunikację swoich ofert, zainteresowanie technologią prawdopodobnie szybko wzrośnie, dodano także. Wraz z popularnością łączności 5G wzrasta jednak także zaniepokojenie związane z jej wykorzystaniem. Grupą, która wyrażała najwięcej wątpliwości wobec technologii, byli respondenci w wieku od 25 do 34 lat, wskazano również. "Wśród wymienianych przez nich obaw znaleźć można zarówno te dotyczące prywatności, bezpieczeństwa wykorzystania danych czy wzrostu podaży energetycznej, jak i związku między 5G a szczepionkami na COVID-19. Spośród siedemnastu ujętych w raporcie YouGov krajów do najczęściej zmartwionych potencjalnymi zagrożeniami należą mieszkańcy Indii (53%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (48%) i Chin (41%). Najbardziej entuzjastyczni okazali się Brytyjczycy (tylko 18% wyrażających obawy), Duńczycy (20%) oraz Polacy (22%)" - podano w informacji. (ISBnews)