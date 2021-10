"Google otwiera w Warszawie nowe biuro - siedzibę Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud. Będzie to największe europejskie centrum skupiające najlepszych ekspertów i ekspertki od rozwoju technologii chmury obliczeniowej Google, z których korzystają klienci Google Cloud na całym świecie" - powiedziała w poniedziałek na konferencji prasowej Kotlarczyk.

Jak dodała, nowe centrum jest kolejnym elementem inwestycji Google w Polsce. Zlokalizowane jest ono na ponad 20 tys. mkw. przestrzeni w kompleksie The Warsaw Hub przy Rondzie Daszyńskiego.

"Nowe biuro będzie dynamicznie zwiększać zatrudnienie w najbliższych latach, rekrutując do Warszawy utalentowanych inżynierów i inżynierki - także z zagranicy" - wskazała Kotlarczyk. Jak dodała, pierwsi pracownicy oficjalnie rozpoczną pracę w nowym budynku od wtorku.

Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że aktualnie Google zatrudnia w Warszawie ponad 800 osób, z czego ponad 500 to załoga działu inżynieryjnego. W ostatnich trzech latach zespół biura powiększył się trzykrotnie.

"Nasze nowe warszawskie biuro to inwestycja w wiedzę, którą za pośrednictwem programów edukacyjnych i szkoleń będziemy się dzielić. Po kwietniowym otwarciu regionu Google Cloud, pierwszej w Polsce infrastruktury umożliwiającej lokalne przetwarzanie danych w chmurze, kontynuujemy realizację naszej wizji, by Warszawa stała się chmurową stolicą Europy. Nasze miasto ma ogromny potencjał i zapewnia doskonałe warunki do przyciągania najlepszych ludzi w sektorze nowych technologii, by to tu właśnie pracowali i rozwijali swoje kariery" - podkreśliła szefowa Google Polska.

Obecny na konferencji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że stolica jest miejscem, gdzie inwestorzy chcą się rozwijać. "Otwierają oni kreatywne biura, po to, żeby móc rozwijać swoją firmę, ale również kontrybuować do rozwoju całej gospodarki światowej. Bardzo się cieszę, że Warszawa staje się tego częścią" - powiedział Trzaskowski.

Google podkreśla, że kluczowym aspektem działalności biura będzie działalność edukacyjno-warsztatowa. "Google będzie dzielić się swoim know-how, by coraz więcej specjalistów i specjalistek zdobyło kompetencje umożliwiające pracę w sektorze chmurowym, który jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem IT. Warszawskie centrum będzie też miejscem szkoleń dla polskich firm, które chcą wykorzystać potencjał chmury w rozwoju swojego przedsiębiorstwa" - podkreśliła firma. W tym celu nowie biuro wyposażone zostało w dwupiętrowe audytorium na 100 miejsc, trzy duże sale warsztatowe oraz pracownię UXLab, która umożliwia prowadzenie warsztatów z UX design produktów i usług.

W budynku The Warsaw Hub nowe centrum Google zajmie 14 pięter (od 18 do 31). Inspiracją dla zaprojektowania każdego z nich były różne regiony Polski. Do dyspozycji pracowników i odwiedzających będzie taras zewnętrzny wraz z kawiarnią zlokalizowany na 31. piętrze oraz kantyna. Projekt ma takie udogodnienia jak np. siłownia, biblioteka, pokoje rozrywki, do drzemki a rodziców z dziećmi. W budynku zlokalizowano także strzeżony parking rowerowy, a na parkingu podziemnym zainstalowano ładowarki do samochodów elektrycznych. Kompleks wyposażono w zaawansowane rozwiązania technologiczne, a zintegrowane systemy zarządzania budynkiem są zarządzane przez infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji i obsługiwaną przez Google Cloud Platform.

Google przypomniało, że otworzyło swoje pierwsze biuro w Polsce w 2006 roku. Obecnie zatrudnia ponad 900 osób w biurach w Warszawie i Wrocławiu. Od 2015 roku funkcjonuje również Campus Google for Startups na warszawskiej Pradze, a w kwietniu tego roku firma uruchomiła region Google Cloud - lokalny ośrodek przetwarzania danych - pierwszą tego typu infrastrukturę globalnego dostawcy usług chmury publicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.